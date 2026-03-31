Что Зеленский хочет продать на Ближний Восток? Офицер ВСУ признал превосходство русских. Новое оружие Москвы недостижимо для Киева

09:46, 31 мар 2026

Украинский офицер Денис Ярославский в видеоблоге «Объектив» заявил, что Россия является мировым лидером в производстве средств радиоэлектронной борьбы и высоко оценил новый российский дрон «Герань-5» с реактивным двигателем, поставив под сомнение переговорные позиции Владимира Зеленского на Ближнем Востоке.

Офицер Вооружённых сил Украины, в прошлом возглавлявший районное управление полиции Киева, Денис Ярославский выступил в эфире видеоблога «Объектив» и дал развёрнутую оценку российским разработкам в области радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем. По его словам, Россия занимает лидирующие позиции в мире по производству средств РЭБ — в том числе способных подавлять сигнал спутниковой системы связи Starlink.

Отдельно Ярославский отметил эффективность российского подразделения «Рубикон», назвав его организационной моделью, по образцу которой, по его мнению, будет выстроена вся российская армия в будущем.

Однако наиболее серьёзной угрозой для украинской стороны офицер назвал новый российский беспилотник «Герань-5», оснащённый реактивным двигателем. По словам Ярославского, аппарат развивает скорость до 600 километров в час и несёт боевую часть массой 90 килограммов. Он подчеркнул, что перехватить такой дрон существующими средствами противовоздушной обороны практически невозможно — реактивная тяга выводит его за пределы досягаемости дронов-перехватчиков. В финале своего выступления офицер задался вопросом: что именно в таких условиях Владимир Зеленский намерен предлагать странам Ближнего Востока.

Согласно данным Telegram-канала «Военная хроника», «Герань-5» обладает практическим потолком свыше 6000 метров. Конструктивно беспилотник выполнен по аэродинамической схеме с прямым крылом, цилиндрическим фюзеляжем и двухкилевым хвостовым оперением. Такое техническое решение упрощает производство и позволяет наращивать темпы выпуска.

Взлётная масса аппарата составляет 850 килограммов. В базовой конфигурации масса осколочно-фугасной или термобарической боевой части достигает 90 килограммов при дальности полёта свыше 1000 километров. При уменьшении объёма топлива масса боевой части может быть увеличена до 120–130 килограммов. Эксперты уже относят «Герань-5» к классу тактических крылатых ракет, указывая на то, что высокая скорость делает его недосягаемым для стрелкового оружия, малокалиберной зенитной артиллерии и перехватчиков.

Система наведения беспилотника унифицирована с более ранними версиями — «Геранью-2» и «Геранью-3». В её состав входят помехозащищённая 12-канальная антенна с модулем GPS-коррекции, 3G/4G-модем и инерциально-навигационная система. В перспективе не исключается интеграция элементов искусственного интеллекта и оптико-электронного корреляционного модуля.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru