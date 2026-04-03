09:11, 03 апр 2026

Военные аналитики определили ключевые участки фронта, на которых в апреле 2025 года ожидается наибольшая активность. Среди приоритетных направлений — Добропольское, Харьковская область и южный фланг у Днепра.

С наступлением тёплого сезона интенсивность столкновений по всей линии соприкосновения заметно возросла. Боевая активность фиксируется на широкой полосе — от Сумской области до южного фланга у Днепра. На основе свежих военных сводок, проанализированных изданием «Московский комсомолец», эксперты обозначили направления, которые могут стать определяющими в апреле.

Сумская и Харьковская области

В Сумской области российские подразделения продвигаются вперёд, вынуждая украинские силы отходить в районах Кондратьевки, Корчаковки и Мирополья. Резервов для стабилизации позиций у противника недостаточно: основная часть сил ВСУ задействована на южных участках.

В Харьковской области подразделения ВС России оказывают давление на восточном берегу Оскола в направлении Ковшаровки. Юго-западнее Волчанска взята Верхняя Писаревка — населённый пункт с выгодным расположением: с юга его прикрывает Печенежское водохранилище, а само село открывает возможности для развития наступления на Старый Салтов и в юго-восточном направлении.

Лиман и Константиновка

У Лимана противник удерживает каждый квартал, российские войска продвигаются медленно при сильном сопротивлении. В районе Константиновки ВСУ проводят контратаки в направлении Часова Яра, стремясь снять давление на гарнизон, однако российские подразделения удерживают позиции в городской черте.

Добропольское направление — главный очаг

Ключевым участком апреля аналитики называют Добропольское направление. Российские соединения ведут наступление от Сергеевки до Нового Донбасса, продолжая бои за Новоалександровку и Васильевку после взятия Гришина. Захват этих населённых пунктов способен создать критическое положение для украинской группировки.

Контратака ВСУ между Гришиным и Сергеевкой, предположительно направленная на прорыв к Покровску, была отражена. По имеющимся данным, противник потерял танк M1 Abrams, три боевые машины Bradley, бронетранспортёр M113 и до двух взводов личного состава.

Южный фланг и Ореховский плацдарм

В районе Ореховского плацдарма ВСУ предпринимают контратаки с востока и запада. На северном фланге противнику удалось закрепиться у Рождественского, однако российские части расширяют занятый клин, взяв Бойково севернее Терноватого. Идут бои за Верхнюю Терсу.

На южном фланге у Днепра фиксируются интенсивные боестолкновения в районах Речного и Веселянки. Украинские группы предпринимают попытки проникновения к Приморскому, Степногорску, Магдалиновке и Лукьяновскому. Ранее было занято Луговское, укрепившее позиции у Белогорья.

Оговорка по ЛНР

Сообщение Министерства обороны России о полном освобождении Луганской Народной Республики, по мнению аналитиков, требует уточнения. В условиях современного конфликта зона боевых действий представляет собой полосу шириной от 20 километров, где активно применяются барражирующие боеприпасы. Даже на формально освобождённых территориях не исключено присутствие небольших групп противника.

По оценкам, именно Добропольское направление и юго-восток от него станут главными точками противостояния в апреле. Не исключается и обострение в Харьковской области — в случае охвата района Большого Бурлука это направление также может приобрести стратегическое значение.

Автор: Семен Подгорный

