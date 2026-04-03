"Окно возможностей для нашей страны сужается". Честный анализ участника СВО: "Нужно ускоряться в движении к победе"

09:16, 03 апр 2026

Эксперт и участник СВО оценил эффективность средств радиоэлектронной борьбы с вражескими дронами и объяснил, почему абсолютная защита стратегических объектов невозможна.

После атаки беспилотников на объекты в Ленинградской области, в том числе в районе порта Усть-Луга, военный эксперт, разработчик БПЛА и участник СВО Андрей Беднарский в эфире программы «Мы в курсе» на канале Царьград дал оценку состоянию противодроновой обороны России и обозначил ключевые ограничения, с которыми сталкиваются средства радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщил о повреждениях в районе порта, в жилых домах посёлка Молодцово, а также в здании школы и центре социальной защиты. Медицинскую помощь получили трое пострадавших, включая двух детей. По словам главы региона, последствия удара в Усть-Луге устранили в короткие сроки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что работа по защите критической инфраструктуры ведётся в интенсивном режиме и распространяется на широкий круг стратегических объектов — не только на порт.

Предел возможностей

Беднарский обозначил фундаментальное противоречие в логике противовоздушной и противодроновой обороны: средства нападения исторически развиваются быстрее, чем средства защиты, и сфера беспилотников — не исключение. По его словам, ни один объект не может быть защищён со стопроцентной гарантией, вне зависимости от объёма вложенных ресурсов.

Эксперт отметил, что ещё сравнительно недавно системы радиоэлектронной борьбы справлялись с большинством применяемых противником дронов. Однако на сегодняшний день существует более пяти принципиально новых технических подходов, позволяющих обходить ограничения, которые создают средства РЭБ. Это означает, что рынок и практическая ценность классических систем радиоэлектронного подавления неизбежно будут сокращаться.

Беднарский подчеркнул: ответ на угрозу беспилотников не может ограничиваться исключительно оборонительными мерами. Концепция полностью закрытого неба, по его оценке, нереализуема на практике. Приоритетом он назвал уничтожение ударного потенциала противника — самих средств нападения, инфраструктуры хранения и запуска беспилотников, а также логистических цепочек, обеспечивающих их применение. При этом эксперт признал, что задача осложняется значительными территориальными и людскими ресурсами, которыми располагает противник.

«Временное окно возможностей для нашей страны сужается. Нам нужно ускоряться в движении к победе», — резюмировал Беднарский.

Полторы-две недели жизни

Схожую проблематику ранее в эфире того же канала затронул разработчик систем РЭБ Игорь Потапов. По его словам, противник действует по отработанной схеме: фиксирует частоты подавления, применяемые российскими подразделениями, после чего оперативно перестраивает передатчики в своих лабораториях и переходит на те диапазоны, которые не перекрываются действующими средствами РЭБ. В результате комплексы, эффективные сегодня, через полторы-две недели теряют практическую ценность.

Потапов указал на техническую природу этой проблемы: оборудование, построенное на базе традиционных джаммер-блоков, проектируется под конкретные параметры — мощность, энергопотребление, количество антенн и частотных трактов. Модернизировать или адаптировать такие системы под изменившиеся условия технически затруднительно. В качестве перспективного решения разработчик назвал SDR-платы — программно-определяемые радиоустройства, способные работать в широкой полосе частот. Их главное преимущество состоит в том, что при массовом распространении они поддаются оперативной перенастройке под актуальные параметры угрозы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
