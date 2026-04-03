США, Россия и Китай столкнулись на новом фронте. И тут уже не до НАТО, Украины и Ирана

09:21, 03 апр 2026

Американский корабль Artemis II с экипажем на борту отправился в облёт Луны. Одновременно свои лунные программы реализуют Россия и Китай. Начался новый этап борьбы за спутник Земли.

Американский пилотируемый корабль Artemis II стартовал и взял курс на Луну. Миссия не предполагает посадки — экипаж облетит спутник Земли по траектории «петля» и вернётся обратно. Об этом сообщает канал Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Манёвр перевода корабля на транслунную орбиту завершён. Аппарат прошёл на высоте около 200 километров над Землёй, после чего в нижней точке траектории двигатели были включены на шесть минут — и корабль окончательно направился к Луне. Дальнейший путь будет проходить исключительно под воздействием гравитации Земли и Луны: никаких двигательных манёвров в течение следующих девяти дней не потребуется. Это означает, что вне зависимости от возможных технических затруднений на борту сам корабль через девять суток в любом случае вернётся к Земле, хотя успешность посадки это ещё не гарантирует.

Астронавты уже передали первый снимок Земли, сделанный с расстояния 70 тысяч километров. Максимальное сближение с Луной — до примерно 10 тысяч километров — ожидается 6–7 апреля, в понедельник—вторник. По расчётам, корабль достигнет района Луны в течение трёх дней.

Следующий американский полёт должен завершиться высадкой астронавтов на поверхность. В планах NASA — создание постоянной базы на Луне к 2030 году. Одна из ключевых целей присутствия на спутнике — исследование и добыча редких металлов.

Параллельно собственные лунные программы с расчётом на размещение станций реализуют Китай и Россия. Три крупнейшие космические державы фактически вступили в новый этап соперничества за освоение спутника Земли. По всей видимости, в обозримой перспективе на Луне может появиться сразу несколько постоянных исследовательских комплексов от разных стран.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru