Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

США, Россия и Китай столкнулись на новом фронте. И тут уже не до НАТО, Украины и Ирана

09:21, 03 апр 2026

Американский корабль Artemis II с экипажем на борту отправился в облёт Луны. Одновременно свои лунные программы реализуют Россия и Китай. Начался новый этап борьбы за спутник Земли.

Американский пилотируемый корабль Artemis II стартовал и взял курс на Луну. Миссия не предполагает посадки — экипаж облетит спутник Земли по траектории «петля» и вернётся обратно. Об этом сообщает канал Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Манёвр перевода корабля на транслунную орбиту завершён. Аппарат прошёл на высоте около 200 километров над Землёй, после чего в нижней точке траектории двигатели были включены на шесть минут — и корабль окончательно направился к Луне. Дальнейший путь будет проходить исключительно под воздействием гравитации Земли и Луны: никаких двигательных манёвров в течение следующих девяти дней не потребуется. Это означает, что вне зависимости от возможных технических затруднений на борту сам корабль через девять суток в любом случае вернётся к Земле, хотя успешность посадки это ещё не гарантирует.

Астронавты уже передали первый снимок Земли, сделанный с расстояния 70 тысяч километров. Максимальное сближение с Луной — до примерно 10 тысяч километров — ожидается 6–7 апреля, в понедельник—вторник. По расчётам, корабль достигнет района Луны в течение трёх дней.

Следующий американский полёт должен завершиться высадкой астронавтов на поверхность. В планах NASA — создание постоянной базы на Луне к 2030 году. Одна из ключевых целей присутствия на спутнике — исследование и добыча редких металлов.

Параллельно собственные лунные программы с расчётом на размещение станций реализуют Китай и Россия. Три крупнейшие космические державы фактически вступили в новый этап соперничества за освоение спутника Земли. По всей видимости, в обозримой перспективе на Луне может появиться сразу несколько постоянных исследовательских комплексов от разных стран.

"Окно возможностей для нашей страны сужается". Честный анализ участника СВО: "Нужно ускоряться в движении к победе"

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен