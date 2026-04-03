Взорвана 13-я база: К такому США не были готовы. Иран устроил адскую месть

09:24, 03 апр 2026

Иранский Корпус стражей исламской революции атаковал американскую военную базу Эль-Хардж на территории Саудовской Аравии. По данным государственного телевидения Ирана, это уже 13-я американская база, выведенная из строя в ходе текущего противостояния. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что США не были готовы к военному ответу Ирана.

Корпус стражей исламской революции Ирана нанёс ракетно-дроновый удар по американской военной базе Эль-Хардж, расположенной на территории Саудовской Аравии. Об этом сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на пресс-службу КСИР. В результате удара погибли и получили ранения около 200 американских военнослужащих, среди которых значительную часть составляли пилоты истребителей.

Военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя произошедшее для aif.ru, отметил, что выход из строя 13 американских баз свидетельствует об отсутствии у США должной подготовки к возможным военным действиям со стороны Ирана. По его словам, уровень защиты американских объектов на Ближнем Востоке в настоящее время является крайне низким и носит преимущественно формальный характер. Кнутов также поставил под сомнение наличие на базе достаточного количества защитных укрытий для личного состава.

Эскалация конфликта началась в конце февраля, когда США совместно с Израилем провели военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам, включая Тегеран. В ответ Иран атаковал израильские и американские объекты в государствах Персидского залива, а также заблокировал Ормузский пролив, что повлекло за собой глобальный дефицит энергоносителей.

В социальных сетях распространилось видео с инспекцией одной из 27 подземных секретных баз Ирана — её осматривал командующий Аэрокосмическими силами КСИР генерал Маджид Мусави. Помимо этого, ранее в открытый доступ попала запись, сделанная американским военнослужащим непосредственно во время ракетного удара по базе. На кадрах видно, что часть военных находилась в укрытии: один из них был одет лишь в нижнее бельё, шлем и бронежилет, что может указывать на внезапность нападения.

25 марта заместитель командующего КСИР генерал Али Фадави заявил об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке и призвал местных жителей сообщать о передвижениях американских военных в регионе. Тем временем, по имеющимся данным, государства Персидского залива утрачивают уверенность в способности США одержать победу в противостоянии с Ираном.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru