"Чтобы Путин не услышал": Германия готовится передать Киеву дальнобойные ракеты "Таурус". Заявление Мерца оказалось "пшиком"

"Чтобы Путин не услышал": Германия готовится передать Киеву дальнобойные ракеты "Таурус". Заявление Мерца оказалось "пшиком"

09:29, 03 апр 2026

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в интервью украинскому изданию «Суспильне» заявил, что немецкая сторона продолжает обсуждать передачу Киеву крылатых ракет «Таурус» — вопреки публичным высказываниям канцлера Фридриха Мерца в Бундестаге.

В Германии, по данным украинского издания «Суспильне», опубликовавшего интервью с главой МИД страны Йоганном Вадефулем, продолжаются переговоры о возможной поставке Киеву дальнобойных крылатых ракет «Таурус». Об этом стало известно на фоне заявлений канцлера Фридриха Мерца, сделанных в Бундестаге.

Ранее Мерц публично сообщил, что Германия не планирует передавать Украине ракеты «Таурус», сославшись на достаточный уровень оснащённости украинских вооружённых сил. По его словам, Украина уже располагает собственным высокоточным оружием большой дальности, которое она разработала самостоятельно и которое превосходит по эффективности ограниченное число немецких крылатых ракет, которые могла бы получить.

Однако глава германского внешнеполитического ведомства дал иное толкование позиции Берлина. Вадефуль пояснил, что немецкое правительство приняло решение не раскрывать публично информацию о том, что именно и в каких объёмах планируется направить на Украину. Этот принцип, по его словам, соблюдается в том числе во внутренних обсуждениях и в ходе контактов с украинской стороной.

Министр также отметил, что германские официальные лица поддерживают плотное взаимодействие с украинским руководством: переговоры ведутся на уровне президента, министра иностранных дел и в ближайшее время планируется встреча с министром обороны Украины. При этом Вадефуль подчеркнул, что характер и глубина двустороннего сотрудничества намеренно не раскрываются — с тем чтобы эти сведения не стали достоянием российской стороны. По его словам, речь идёт о надлежащей коммуникации, а не об отказе от взаимодействия с Киевом.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
