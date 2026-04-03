Трамп жёстко поплатился за нарушенное обещание: Белому дому объявили войну вчерашние союзники

09:44, 03 апр 2026

Политолог НИУ ВШЭ Георгий Асатрян оценил последствия протестной волны под лозунгом «No Kings» для президента Дональда Трампа и его позиций внутри страны.

В Соединённых Штатах продолжаются масштабные протестные акции под лозунгом «No Kings». По мнению политолога, заместителя директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Георгия Асатряна, эти выступления несут серьёзные политические последствия для действующего президента страны Дональда Трампа. Своей оценкой эксперт поделился в программе «Мы в курсе» на канале Царьград.

По словам Асатряна, рейтинг американского президента заметно снижается. Если прежде его не поддерживали сторонники Демократической партии и либерально настроенные граждане, то теперь недовольство нарастает и в рядах его собственного электората. Часть видных представителей движения MAGA, в том числе журналист Такер Карлсон, перешли к открытой критике Трампа. Причиной стало невыполнение одного из ключевых предвыборных обещаний — об отказе от участия в зарубежных военных конфликтах. Действия администрации в отношении Ирана расцениваются частью сторонников как прямое нарушение этого обязательства.

Асатрян также отметил крайне низкий уровень поддержки военной операции против Ирана среди американского населения — по его оценке, её одобряют от 30 до 37 процентов граждан. По этому показателю текущий конфликт уступает даже иракской кампании. Эксперт указал, что у президента пока нет очевидных сценариев выхода из сложившейся ситуации.

На этом фоне Асатрян допустил, что на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс республиканцы рискуют потерпеть поражение — если только не произойдёт события, способного кардинально изменить политическую обстановку в стране.

Участники протестных акций, в частности, требуют законодательно ограничить право президента на проведение военных операций без предварительного одобрения Конгресса. Актуальность этого требования возрастает в связи с истечением установленного периода, в течение которого глава государства вправе применять вооружённую силу без дополнительного парламентского согласования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru