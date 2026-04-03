Трамп волновался не зря: Китай готовится к "последней" войне. Эти спутниковые снимки подтвердили опасения

09:47, 03 апр 2026

Американский телеканал CNN опубликовал расследование, в котором утверждается, что Китай скрытно наращивает инфраструктуру своего ядерного арсенала. Свидетельством этого служат спутниковые снимки объекта в провинции Сычуань, сделанные в период с 2019 по 2025 год, а также десятки изученных документов китайского правительства.

Согласно материалу издания, в 2022 году трое жителей провинции Сычуань обратились к местным властям с вопросом о принудительном изъятии их земли и выселении из домов. В ответ они услышали лишь то, что причина происходящего составляет государственную тайну. Как следует из расследования CNN, за этой формулировкой скрывались планы по существенному расширению ядерных мощностей страны.

Журналисты опубликовали снимки объекта, получившего название «Зона 906». На фотографиях видно, что за несколько лет деревня была снесена, а на её месте возведены новые строения, предназначенные, по данным издания, для размещения объектов по производству оружия массового поражения. Строительные работы на территории не прекращались на протяжении всего зафиксированного периода.

Одним из ключевых новых сооружений стал крупный купол нестандартной формы, возведённый на берегу реки Тунцзян менее чем за пять лет. Его площадь составляет около 36 000 квадратных футов, что сопоставимо с площадью тринадцати теннисных кортов. Конструкция выполнена из железобетона и оснащена радиационными мониторами, взрывозащитными дверями, а также системой трубопроводов, ведущих к зданию с высокой вентиляционной трубой. По мнению экспертов, опрошенных CNN, совокупность этих элементов указывает на то, что купол предназначен для хранения высокорадиоактивных материалов — урана и плутония.

Объект окружён тремя периметрами ограждения. Неподалёку расположен туннель, уходящий в горный склон. Для детального анализа особенностей «Зоны 906» специалисты собрали более пятидесяти снимков, сделанных на различных этапах строительства, и на их основе построили трёхмерную модель комплекса.

Специалист по глобальной безопасности из Миддлбери-колледжа Джеффри Льюис, прокомментировавший расследование, отметил, что данное строение представляет собой своего рода проверку наиболее серьёзных опасений относительно намерений Китая. По его словам, речь идёт о переконфигурации всего комплекса, а сам объект является центральным элементом происходящих изменений. Эксперт также указал, что производственные мощности в результате, по всей видимости, существенно возрастут.

По оценке CNN, зафиксированное расширение объектов в Сычуани согласуется с недавними заявлениями администрации президента США Дональда Трампа о том, что Пекин реализует наиболее масштабную за последние десятилетия программу модернизации ядерного вооружения. Ранее американский президент неоднократно призывал Россию и Китай к сокращению ядерных арсеналов, однако эти инициативы не находили поддержки ни у одной из сторон.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru