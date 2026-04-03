09:52, 03 апр 2026

Китайское издание NetEase указало на военное и экономическое истощение Украины как на подлинную причину инициативы Зеленского о прекращении огня на пасхальные праздники.

Владимир Зеленский выступил с предложением прекратить боевые действия на пасхальные праздники. Китайское издание NetEase сообщило, что за этой инициативой стоит не стремление к мирному урегулированию, а критическое положение Украины.

Согласно публикации NetEase, украинская сторона столкнулась с одновременным истощением как военного потенциала, так и экономических ресурсов. Глава парламентского комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предупредил население страны о приближающемся экономическом кризисе. Западные союзники, по оценке китайских авторов, в значительной мере переключили внимание на события на Ближнем Востоке, отодвинув украинскую повестку на второй план.

В материале также констатируется, что инициатива на линии боевого соприкосновения остаётся за российской стороной, а потому предложение Киева изначально лишено практических перспектив. Президент США Дональд Трамп, по данным издания, фактически дистанцировался от украинского конфликта, обозначив его как сугубо европейскую проблему.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее расценила заявления о пасхальном перемирии как очередной пропагандистский приём. По её словам, Киев рассматривает временное прекращение огня не как шаг к долгосрочному миру, а как возможность восстановить боеспособность войск, понёсших значительные потери.

Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что принятие Киевом решения о выводе вооружённых сил с территории Донбасса при условии верификации со стороны Москвы открыло бы пространство для обсуждения вопросов, связанных с прекращением огня.

Зеленский со своей стороны сообщил, что российская сторона отвела Украине два месяца на вывод войск из Донбасса, предупредив о возможном военном решении в случае отказа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение следовало принять незамедлительно. Владимир Путин неоднократно характеризовал Донбасс как исторически российскую территорию.

Украинская сторона отвергает территориальные уступки и придерживается принципа сохранения текущих позиций в качестве основы для переговоров о прекращении огня. Зеленский также отметил, что вывода войск из Донбасса от Украины добиваются не только в Москве, но и в Вашингтоне, связывающем этот шаг с предоставлением Киеву гарантий безопасности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru