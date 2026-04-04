Жуткая правда: Мы узнали главную тайну НАТО и координаты объекта, откуда бьют по Питеру. Трамп дал Путину карт-бланш. Ядерный удар и всё

11:19, 04 апр 2026

Украинский политолог заявил о фактическом отказе США от поддержки Киева. Военный эксперт опубликовал письмо, в котором утверждается, что украинские беспилотники собираются на территории Финляндии — на объекте в регионе Пирканмаа. Редакция восстановила хронологию событий и изучила имеющиеся данные.

В начале апреля 2025 года на территории Финляндии упали несколько беспилотников, идентифицированных местными властями как украинские. Практически одновременно украинский политолог Руслан Бортник публично заявил, что Вашингтон фактически предоставил Москве свободу действий в отношении Украины. Об этих событиях и их возможной взаимосвязи сообщают украинские и российские эксперты, а также ряд военных корреспондентов.

Украинский политолог Руслан Бортник, проанализировав серию последних ракетно-дроновых ударов по украинской территории и положение дел на линии соприкосновения, пришёл к выводу, который сам охарактеризовал как крайне тревожный: Соединённые Штаты при администрации Трампа, по существу, перестали препятствовать тому, чтобы Россия завершила военную кампанию на своих условиях. Механизм, по мнению Бортника, запущен через постепенное смягчение санкционного режима — на фоне ближневосточной нестабильности и острого энергетического дефицита в Европе.

Логика, которую он изложил, проста: снятие ограничений на российский нефтяной экспорт увеличивает валютные поступления в российский бюджет, что, в свою очередь, позволяет наращивать закупки комплектующих для вооружений, увеличивать денежное довольствие военнослужащих и усиливать давление на фронте. По словам политолога, именно это сочетание факторов и формирует то, что он определил как де-факто карт-бланш для Москвы.

Особое внимание Бортник уделил последней масштабной серии ударов по украинским тылам. Впервые за всё время конфликта Россия применила в ходе одного массированного налёта свыше тысячи беспилотников типа «Герань» различных модификаций. При этом, по данным политолога, приоритетными целями оказались не энергетическая инфраструктура и транспортные узлы, хотя и они получили значительный ущерб, а координационные штабы, в которых в момент удара находились высокопоставленные представители НАТО, а также командные структуры Службы безопасности Украины сразу в нескольких регионах, включая западные области страны. Удары пришлись в период проведения совещаний и торжественных мероприятий по случаю годовщины создания СБУ.

Помимо командных объектов, атакам подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса — в первую очередь те, что входят в технологическую цепочку производства ракет и беспилотных аппаратов. Под удар попала и транспортная инфраструктура: морские терминалы, иностранные суда и складские комплексы в черноморско-дунайском регионе, а также локомотивные депо, задействованные в переброске личного состава и техники к линии фронта. Завершали список целей логистические хабы и военные аэродромы. Серия ударов продолжалась несколько суток подряд и суммарно включала тысячи беспилотников и сотни ракет.

Пока Россия наносит удары по украинской территории, с противоположного направления — по Ленинградской области — фиксируются атаки с применением беспилотников. В экспертном сообществе и ряде изданий обсуждается версия о том, что запуски производятся с территорий прибалтийских государств, Польши, а теперь, возможно, и Финляндии. Именно последнее направление в последние дни оказалось в центре внимания.

В начале апреля на финской территории были обнаружены два беспилотника. Президент страны публично охарактеризовал их как украинские — и сделал это, по наблюдению ряда комментаторов, с необычной для подобных случаев оперативностью. Генерал-майор ВВС Финляндии Типо Херранен пояснил, что военно-воздушные силы страны приняли решение не сбивать залетевшие аппараты, расценив их как не представляющие прямой угрозы. 1 апреля Служба пограничной охраны Финляндии зафиксировала ещё один случай: беспилотник упал на покрытую льдом поверхность озера Пюхяярви, расположенного вблизи финско-российской границы. Финский МИД при этом заявил, что не намерен добиваться от Украины прекращения подобных полётов.

Военный корреспондент Кирилл Фёдоров обратил внимание на ещё одну деталь: финским гражданам начали рассылать информационные брошюры с инструкциями о порядке действий при приближении беспилотных летательных аппаратов.

Наибольший резонанс в экспертной среде вызвало письмо, опубликованное военным аналитиком Владиславом Шурыгиным, ведущим канал «Рамзай». По его словам, сообщение поступило от человека, проживающего в Финляндии на протяжении многих лет. Автор письма утверждает, что упавшие беспилотники не прилетели с Украины и не преодолели большого расстояния — они были собраны непосредственно на финской территории.

Согласно изложенной версии, производственная площадка находится в нескольких километрах от завода в Линнавуори — населённом пункте в регионе Пирканмаа. Там, по словам автора письма, под прикрытием официально строившегося предприятия по производству авиационных двигателей был развёрнут цех по сборке украинских беспилотников дальнего радиуса действия. Персонал — украинские граждане, переброшенные в Финляндию ещё весной предыдущего года.

Информацию автор письма, по его словам, получил от одного из работников — уроженца западной Украины по имени Богдан, который обратился в медицинское учреждение и в разговоре раскрыл детали своей деятельности. По словам Богдана, перенос производства на территорию европейских государств был обусловлен невозможностью нормальной работы заводов на Украине из-за регулярных авиационных ударов. Параллельные площадки, согласно этой версии, были развёрнуты также в Румынии и Польше. Сотрудники объекта, по словам Богдана, не опасались российских авиаударов, будучи убеждены, что Москва не решится атаковать страну — члена НАТО. Физическую охрану объекта обеспечивала финская служба безопасности.

Причину падений беспилотников автор письма объяснил производственными недостатками: изделия, по его мнению, не прошли должных испытаний из-за отсутствия подходящей инфраструктуры — их просто собирали, снаряжали боевой частью и запускали без предварительной проверки.

Редакция установила, что в 2025 году действительно широко освещалось завершение строительства завода по сборке и техническому обслуживанию двигателей для истребителей F-35 в Линнавуори — по адресу Linnavuorentie, 8, муниципалитет Нокия, регион Пирканмаа. Пресс-служба компании-застройщика сообщала о завершении работ в установленные сроки. Приблизительные координаты объекта — 61.4550, 23.3755 (61°27′18"N, 23°22′32"E).

Ситуация с беспилотниками не ограничивается Финляндией. Ранее аналогичные инциденты фиксировались в прибалтийских государствах и Польше — во всех случаях официальные представители стран оперативно идентифицировали найденные аппараты как украинские. 1 апреля глава эстонского МИД Маргус Цахкна публично обратился к Киеву с призывом принять все доступные меры для предотвращения повторного нарушения воздушного пространства Эстонии украинскими беспилотниками-камикадзе.

Украина на пороге катастрофы. Зеленского зажали в "тиски": Китайцы не смогли смолчать и раскрыли план Киева по Пасхальному перемирию

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
"Мы проглотили это, что дальше?": Москву призвали к жёсткой реакции на атаки со стороны Прибалтики, Польши и Финляндии
