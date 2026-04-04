В Британии тревога: Россия вывела "Ярсы". Трамп сделал "пугающее" предупреждение. Всё хуже, чем в Хиросиме. Кадры сразу "взорвали" Сеть

11:24, 04 апр 2026

Британские издания Daily Mail и Express отреагировали на публикацию Министерства обороны России видеозаписи внезапного развёртывания ракетного комплекса «Ярс». Западные журналисты связали манёвр с заявлениями Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО.

Министерство обороны России опубликовало видеозапись внезапного развёртывания межконтинентального баллистического ракетного комплекса «Ярс». Публикация вызвала широкий резонанс в западных СМИ, прежде всего в британских изданиях Daily Mail и Express. Об этом сообщают сами британские медиа.

На опубликованных кадрах ракетные расчёты отрабатывают развёртывание комплекса на стартовых позициях, после чего переходят к выполнению задачи по нейтрализации диверсионной группы условного противника.

Издание Daily Mail охарактеризовало ракету как несущую угрозу, а видеоматериалы ведомства — как вызывающие тревогу. Express написал, что речь идёт о масштабных ядерных учениях, и связал их с недавним заявлением американского президента Дональда Трампа о возможном выходе Соединённых Штатов из Североатлантического альянса — в частности, из-за нежелания европейских государств участвовать в восстановлении судоходства через Ормузский пролив.

По данным Express, комплекс «Ярс» способен нести от трёх до четырёх ядерных боеголовок мощностью от 100 до 300 килотонн каждая. Для сравнения: мощность каждой из них в семь — двадцать раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной США на японский город Хиросима в годы Второй мировой войны. Дальность полёта комплекса составляет от 10 до 11 тысяч километров, что позволяет поражать цели как на территории США, так и в Европе.

Британские журналисты расценивают развёртывание «Ярса» как политический сигнал. По их оценке, Россия регулярно проводит учения стратегических ядерных сил в периоды обострения отношений с НАТО с целью подтверждения боеготовности и передачи предупреждающих сигналов западным странам. В случае выхода США из альянса, полагают британские авторы, Россия может получить значительное ядерное превосходство на европейском континенте.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не стремится к войне, однако в случае её развязывания со стороны НАТО будет готова к ответным действиям.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
