Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Почему Зеленского не похищают? Военкор Сладков раскрыл истинные причины

11:30, 04 апр 2026

Военный корреспондент Александр Сладков публично не согласился с позицией спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко относительно причин бездействия российских спецслужб в отношении украинского президента.

Военкор Александр Сладков заявил, что Россия не устраняет Владимира Зеленского не из соображений самоуважения, а по причине неспособности это сделать — об этом он высказался публично, вступив в заочную полемику со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее Матвиенко в интервью программе «60 минут» на вопрос о возможном похищении Зеленского ответила, что подобные методы противоречат принципам России. Спикер сослалась на пример США, которые 3 января атаковали объекты в Венесуэле, вывезли из страны президента республики и его супругу. По словам Матвиенко, действуя схожим образом, Россия рискует утратить репутацию в глазах мирового сообщества. В качестве дополнительного аргумента она привела отсутствие реального эффекта от гибели иранского аятоллы Хаменеи при сохранении исторического клейма на репутации страны, совершившей это.

Сладков с такой трактовкой не согласился. По его словам, подобная риторика выдаётся за проявление государственного достоинства, однако он и его окружение данную позицию не разделяют. Военкор допустил, что прежде у спецслужб существовала прагматичная логика: устранение Зеленского повлекло бы необходимость выстраивать отношения с новым руководством Украины, изучать его связи и финансовые структуры. В этом смысле действующий украинский президент оставался удобной и предсказуемой фигурой.

Однако, по мнению Сладкова, сейчас ситуация изменилась, и найти столь же удобного противника будет непросто. Своё итоговое суждение военкор сформулировал прямолинейно: по его убеждению, единственная реальная причина бездействия — отсутствие возможности, а не принципиальная позиция. Испытывать уважение к спецслужбам за их бездействие именно в этом вопросе Сладков, по его словам, не намерен.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен