11:30, 04 апр 2026

Военкор Александр Сладков заявил, что Россия не устраняет Владимира Зеленского не из соображений самоуважения, а по причине неспособности это сделать — об этом он высказался публично, вступив в заочную полемику со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее Матвиенко в интервью программе «60 минут» на вопрос о возможном похищении Зеленского ответила, что подобные методы противоречат принципам России. Спикер сослалась на пример США, которые 3 января атаковали объекты в Венесуэле, вывезли из страны президента республики и его супругу. По словам Матвиенко, действуя схожим образом, Россия рискует утратить репутацию в глазах мирового сообщества. В качестве дополнительного аргумента она привела отсутствие реального эффекта от гибели иранского аятоллы Хаменеи при сохранении исторического клейма на репутации страны, совершившей это.

Сладков с такой трактовкой не согласился. По его словам, подобная риторика выдаётся за проявление государственного достоинства, однако он и его окружение данную позицию не разделяют. Военкор допустил, что прежде у спецслужб существовала прагматичная логика: устранение Зеленского повлекло бы необходимость выстраивать отношения с новым руководством Украины, изучать его связи и финансовые структуры. В этом смысле действующий украинский президент оставался удобной и предсказуемой фигурой.

Однако, по мнению Сладкова, сейчас ситуация изменилась, и найти столь же удобного противника будет непросто. Своё итоговое суждение военкор сформулировал прямолинейно: по его убеждению, единственная реальная причина бездействия — отсутствие возможности, а не принципиальная позиция. Испытывать уважение к спецслужбам за их бездействие именно в этом вопросе Сладков, по его словам, не намерен.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru