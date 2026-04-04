Новая тактика ВС России довела НАТО до паники. Следующая фаза – "удушение тыла"

11:33, 04 апр 2026

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о переходе российской армии к новой фазе ударов — систематическому уничтожению тыловой инфраструктуры Украины. По его оценке, атаки 3 апреля носили не демонстрационный, а стратегический характер.

3 апреля российские вооружённые силы нанесли серию ударов по объектам в тыловой зоне Украины. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

По оценке Лебедева, произошедшие атаки представляют собой элемент системной стратегии, а не единичную демонстрацию силы. Основными целями стали логистические узлы, энергетические объекты, ремонтные базы и командные пункты. Подобный подход направлен на последовательное снижение боеспособности противника через планомерное разрушение инфраструктуры обеспечения.

Для проведения ударов применялись крылатые ракеты, в частности типа Х-101. По имеющимся данным, наземные системы противовоздушной обороны Украины в отражении атак практически не участвовали. Для перехвата были подняты истребители западного производства — Mirage-2000 и F-16, базирующиеся на аэродромах в южных и западных районах страны.

Лебедев охарактеризовал вылеты этих самолётов как действия, носившие преимущественно отвлекающий характер. По его словам, подобная авиационная активность могла способствовать раскрытию мест дислокации этих машин, что в перспективе снизит эффективность их применения. Координатор также допустил, что украинская сторона испытывает затруднения с наличием ракет для зенитных комплексов.

По оценке Лебедева, происходящее свидетельствует о переходе к фазе так называемого «удушения тыла» — когда инфраструктура противника сначала начинает давать сбои, а затем утрачивает функциональность. В числе вероятных последующих целей координатор назвал подземные производственные цеха военных и стратегических предприятий, арочные укрытия для авиации на военных аэродромах, а также штабные объекты.

Помимо этого, Лебедев обратил внимание на заметное повышение активности высокопоставленных офицеров НАТО, находящихся на территории Украины в последние дни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru