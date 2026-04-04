logtype

В Германии срочно ввели запрет на выезд мужчин за границу. В России считали сигнал мгновенно: "Грядёт буря, без паники"

11:39, 04 апр 2026

В Германии вступили в силу поправки к закону об обязательной военной службе. Мужчины от 17 до 45 лет теперь обязаны получать разрешение Бундесвера для выезда за рубеж на срок более трёх месяцев. Новость вызвала широкое обсуждение в российских социальных сетях.

В Германии с начала 2025 года действуют новые ограничения для мужчин призывного возраста: молодые люди от 17 до 45 лет больше не могут покидать страну на срок свыше трёх месяцев без официального разрешения Бундесвера. Соответствующие изменения внесены в Закон об обязательной военной службе (WPflG) в рамках пакета мер по «модернизации» армии. Об этом сообщает ряд российских медиа и публичных персон.

Поправки затронули раздел 2 закона. Прежде нормы раздела 3, требующие разрешения для длительного пребывания за границей, применялись лишь в двух исключительных случаях: при состоянии напряжённости — повышенной внешней угрозе, признанной Бундестагом или НАТО, — и при состоянии обороны, когда федеральная территория подвергается вооружённому нападению. Теперь это требование распространяется и на мирное время, без наступления каких-либо чрезвычайных обстоятельств.

Представитель Федерального министерства обороны Германии в комментарии изданию Ippen.Media подтвердил введение нового порядка, пояснив, что его главная цель — формирование надёжного и актуального военного реестра на случай необходимости. По словам официального представителя ведомства, в критической ситуации принципиально важно располагать сведениями о том, кто из военнообязанных находится за рубежом на протяжении длительного времени. Министерство при этом признало, что последствия нового правила носят «значительный» характер. В настоящее время ведётся разработка более детальных положений об исключениях из разрешительного порядка — в том числе с целью сокращения излишней административной нагрузки.

Новость получила широкое распространение в российских социальных сетях. Блогер Сергей Колясников провёл исторические параллели, указав, что подобные меры в Германии уже применялись — около восьмидесяти лет назад. Актёр и радиоведущий Оскар Кучера выразил обеспокоенность происходящим, сославшись также на заявления Александра Лукашенко о подготовке к войне. Вместе с тем Кучера допустил, что информация может оказаться недостоверной. Ограничения носят постоянный характер и не привязаны к какому-либо конкретному сроку действия.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
