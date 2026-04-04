Иран нанёс удар по самому уязвимому месту Трампа. И попал в цель

11:42, 04 апр 2026

Тегеран ввёл пошлины и требование расчётов в юанях для судов в Ормузском проливе. Аналитики фиксируют рост цен на топливо в США и давление на рейтинги Трампа накануне промежуточных выборов.

В условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке Иран предпринял экономические меры в Ормузском проливе, затрагивающие мировые поставки нефти и сырьевых товаров. Об этом сообщает аналитическое издание Strategic Culture.

Конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается уже более месяца. Стороны наносят взаимные удары, однако Тегеран, судя по всему, дополнил военную составляющую экономическим инструментарием.

Ормузский пролив — стратегически значимый водный коридор, через который транспортируется существенная доля мировых нефтяных поставок. Иран, контролирующий этот маршрут, после начала боевых действий ограничил судоходство. Впоследствии условия были ужесточены: суда, проходящие через пролив, обязаны уплачивать значительную пошлину, а также подтверждать, что их грузы приобретены за китайские юани.

По оценке Strategic Culture, подобная политика направлена против экономики Соединённых Штатов в момент, когда президент Дональд Трамп готовится к промежуточным выборам. Цены на топливо в США фиксируют рост, а инфляция, снижение которой было одним из ключевых обязательств американского лидера, вновь ускоряется.

Помимо нефти, через Ормузский пролив проходят поставки гелия, удобрений, продовольствия и серной кислоты — то есть речь идёт о широком спектре сырьевых товаров, от которых зависят различные отрасли мировой экономики.

Издание констатирует, что экономические рычаги влияния сосредоточены в руках Ирана, тогда как возможности США выйти из конфликта без потерь постепенно сужаются.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков указывал, что у президента США, вероятно, остаётся время до конца апреля: американское законодательство допускает ведение боевых действий без санкции Конгресса не более двух месяцев.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
