Тайного "ядерного" агента Нетаньяху вычислили. Это очень известный человек. Секретный план Израиля утёк в Сеть

11:48, 04 апр 2026

Израильский журналист Равив Дракер раскрыл личность тайного агента Израиля в США — им оказался миллиардер и кинопродюсер Арнон Милчен, имеющий прямой доступ к премьер-министру страны.

Израильский журналист и политический аналитик Равив Дракер рассказал о человеке, который на протяжении многих лет выполнял в США роль неофициального посредника для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным издания, речь идёт о голливудском кинопродюсере и миллиардере Арноне Милчане.

По словам Дракера, у Нетаньяху в разных странах есть люди, способные помочь ему получить то, что Израиль не может приобрести официальными каналами. Однако именно Милчан занимал среди них особое место. Журналист сравнил масштаб его связей с влиянием скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого также подозревали в связях с израильскими спецслужбами.

Арнон Милчан — выходец из Израиля, сделавший блестящую карьеру в Голливуде. На его счету крупные коммерческие картины, а также премия «Оскар». Обосновавшись в США, он, по словам Дракера, никогда не прерывал тесных контактов с израильским руководством. «Все знают: если хочешь переговорить с премьером — иди к Арнону», — отметил аналитик. По данным экспертов, опрошенных в ходе журналистского расследования, Милчан имел практически неограниченный доступ к Нетаньяху и мог связаться с ним в любой момент.

Близость продюсера к главе правительства имела и практические последствия. Бывший министр финансов Израиля Яир Лапид сообщил, что лично Нетаньяху обращался к нему с просьбой предоставить Милчану налоговую льготу, которая, по словам Лапида, распространяется лишь на крайне узкий круг лиц. «Это единственное налоговое послабление, о котором меня попросил Нетаньяху», — сказал он.

Помимо этого, Равив Дракер утверждает, что Милчан содействовал Израилю в приобретении оборудования для ядерной программы страны несколько десятилетий назад. По мнению ряда американских чиновников, эта деятельность нарушала законодательство США. Ситуацию усугубило то, что впоследствии сам Милчан открыто рассказал об этом в публичном интервью. В нём он сравнил свою молодость с ролью агента в шпионском фильме, описав пережитое как захватывающее приключение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru