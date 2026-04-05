10:50, 05 апр 2026

Группировка «Север» продвигается в Сумской области, колонна техники ВСУ уничтожена спецназом, солдаты бесследно пропадают на фронте, а делегация США может впервые приехать в Киев для возобновления переговоров.

Российские войска наращивают давление на Краснопольском направлении Сумской области, украинская сторона перебрасывает туда новые подразделения, в том числе недавно прошедшие базовую подготовку. Об этом 5 апреля сообщают Министерство обороны России, РИА Новости и военный корреспондент Евгений Лисицын.

На херсонском участке губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что украинские формирования продолжают минировать береговую линию подконтрольного им Херсона на отдельных направлениях. Российское Министерство обороны, в свою очередь, уточнило: расчёт артиллерийского орудия «Гиацинт-Б» уничтожил пункт временного размещения противника и позицию операторов беспилотников ВСУ в этом районе.

Ведомство также сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности — как воздушного, так и наземного базирования. Помимо этого, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины были применены ударные беспилотные летательные аппараты. По данным Министерства обороны, все намеченные цели поражены.

Военный корреспондент Евгений Лисицын описал обстановку на ключевых направлениях. На Константиновском — продолжаются столкновения у Долгой Балки и в центральной части Константиновки, фиксируется давление у Голубовки, наносятся удары по Дружковке. На Северском направлении российские подразделения расширяют зону контроля у Резниковки и Калеников, разведывательно-диверсионные группы действуют в районе Старого Каравана. На Краснолиманском направлении бои продолжаются на прежних рубежах при активном воздействии на логистику противника. У Купянска-Узлового отмечаются локальные столкновения, идёт продвижение к Колодезному. На Харьковском направлении зафиксировано продвижение у Липцев и Волчанска, ведётся зачистка лесных массивов у Верхней Писаревки.

Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что солдаты 17-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ после завершения базовой подготовки были направлены как на Тёткинский участок фронта, так и переданы в распоряжение 47-й отдельной механизированной бригады, действующей южнее Юнаковки. Колонна техники противника, предпринявшая попытку выдвинуться на фронт в Сумской области, была уничтожена бойцами спецназа «Ахмат» совместно со смежными подразделениями группировки «Север».

Отдельного внимания заслуживают сообщения о том, что на Сумском направлении военнослужащие ВСУ начали пропадать без вести. Родственники украинских солдат написали в социальных сетях об исчезновении целой группы бойцов. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии изданию aif.ru не исключил, что часть из них могла самовольно покинуть позиции, отказавшись выполнять приказы командования. По его словам, в Сумской области наносятся серьёзные удары по позициям ВСУ, отчего целые подразделения выходят из строя, однако это не единственная причина потерь в личном составе. Эксперт также отметил, что укомплектованность украинских частей, по имеющимся данным, составляет около 40%, тогда как остальные числятся ранеными, пропавшими без вести, пленными или погибшими.

На дипломатическом треке агентство Bloomberg сообщило о возможном визите американской делегации в Киев — он может стать первым за время переговорного процесса. Центральной темой предполагаемых переговоров остаются гарантии безопасности для Украины в случае достижения соглашения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данному вопросу наметился прогресс и стороны продвинулись вперёд. При этом Европа пока не одобрила выделение Украине 90 млрд евро.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru