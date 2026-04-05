Новый фронт "взорвётся" в апреле. А дальше - ад: "Чёрный план Путина" врага доканал

Новый фронт "взорвётся" в апреле. А дальше - ад: "Чёрный план Путина" врага доканал

10:55, 05 апр 2026

Украинский военный журналист Юрий Бутусов призвал не переоценивать успехи ВСУ зимней кампании и предупредил о серьёзном ухудшении ситуации на фронте во второй половине апреля. Тем временем российские военные эксперты опровергли сообщения о прорыве украинских войск в Приморском и зафиксировали продвижение российских сил на Добропольском направлении.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов, проходящий службу в бригаде «Хартия», предостерёг украинскую аудиторию от чрезмерного оптимизма по итогам зимних боёв и заявил о предстоящем резком изменении обстановки на линии соприкосновения. Об этом он сообщил в своих публичных выступлениях. Параллельно российский военный аналитик и автор телеграм-канала «Генеральный Штаб» Михаил Дегтярёв опроверг распространившиеся сведения о якобы состоявшемся прорыве ВСУ в районе Приморского в Запорожской области.

По данным Дегтярёва, информация о том, что украинские военные захватили половину населённого пункта Приморское, не соответствует действительности. Бойцы, находящиеся на месте, сообщили аналитику, что село полностью остаётся под российским контролем. По его словам, в населённый пункт действительно проникла небольшая группа украинских военнослужащих, которая укрылась в жилых домах, однако была обнаружена и уничтожена с применением беспилотников. На текущий момент присутствие ВСУ в Приморском отсутствует. Помимо этого, появились первые кадры объективного контроля из соседнего Речного.

Ранее украинский военнослужащий Владимир Антонюк указал, что Главное управление разведки Украины использовало видеоматериалы с передвижением украинской пехоты в центре Приморского для заявлений об успехе, который носил исключительно информационный характер. Что касается видеозаписи с коптера, на которой ВСУ берут в плен российских солдат в Речном, Антонюк уточнил: этот эпизод относится к ноябрю 2025 года — задолго до того, как Речное перешло под российский контроль в феврале 2026-го.

Ореховское направление: позиционные бои без значимых изменений

На Ореховском направлении, по оценке Дегтярёва, обстановка остаётся статичной. Там продолжаются позиционные столкновения, российские подразделения ожидают момента, когда группировка войск «Восток» сформирует второй охват с восточного фланга. Реализация этого манёвра позволит взять украинские силы в плотное окружение, после чего им придётся либо отступить, либо нести критические потери. По прогнозу аналитика, для этого потребуется ещё несколько недель.

В районе Новоданиловки и Новоандреевки ситуация схожая: населённые пункты значительно разрушены, возможности для укрытия и закрепления личного состава практически отсутствуют, а насыщенность неба беспилотниками делает любое передвижение крайне уязвимым.

Продвижение к Орехову с востока продолжается, однако темп минимальный — в том числе из-за погодных условий и регулярных атак противника. Основные усилия сейчас сосредоточены на северном участке для противодействия украинским прорывам. Бои ведутся за Гуляйпольское, а также на подступах к Воздвиженке и Верхней Терсе. По оценке Дегтярёва, несмотря на ограниченные территориальные результаты наступления Сырского, ему удалось отсрочить угрозу выхода российских сил к Запорожью. Выход на подступы к городу с восточного направления, по прогнозам аналитика, возможен в лучшем случае летом, в худшем — к январю следующего года.

Добропольское направление: российские войска закрепились в новых населённых пунктах

На Добропольском направлении после взятия Гришино российское продвижение заметно ускорилось. Подразделения вошли в Новоалександровку, установив контроль над половиной населённого пункта, а затем заняли позиции в Васильевке. По оценке Дегтярёва, в апреле этот участок фронта станет одним из наиболее активных.

На Красно-Лиманском направлении Министерство обороны России объявило об освобождении Бруссовки. До полного перехвата трассы Славянск — Лиман российским силам остаётся занять один населённый пункт — Старый Караван.

Украинский эксперт: «враг найдёт слабые места»

Юрий Бутусов в своём обращении к украинской аудитории отметил, что нынешнее относительное затишье на фронте обусловлено прежде всего зимними условиями, которые благоприятны для применения украинских беспилотников. Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдалась и в 2024-м, и в 2025 году. Однако во второй половине апреля, когда растительность на посадках покроется листвой, условия для скрытного перемещения российской пехоты существенно улучшатся. Бутусов допустил, что в результате предстоящих боёв Украина может утратить контроль над всем Донбассом, а российские войска выйдут непосредственно к Запорожью и займут дополнительные территории Харьковской области.

Украинские военные комментаторы также обращают особое внимание на положение в Сумской и Харьковской областях, называя стратегию российского командования «чёрным планом». Наблюдатели связывают этот термин либо с ожиданием тяжёлых потерь, либо с понятием «чёрного лебедя» — непредвиденного события с серьёзными последствиями. На этом фоне через ряд ресурсов были распространены сведения о якобы готовящейся всеобщей мобилизации в России.

Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о мобилизации в повестке не стоит. С начала года в ряды Вооружённых сил России вступили 80 тысяч добровольцев. По данным экспертов, часть военнослужащих из наборов предыдущих лет ещё проходит подготовку на полигонах и не введена в боевые порядки.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
