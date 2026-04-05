Последние атаки России на украинские тылы вывели из себя Киев. На связь вышел "главный по авиации": "И ни у кого не возникает мыслей!"

10:58, 05 апр 2026

Украинские зенитчики действуют на пределе физических возможностей — такое заявление сделал руководитель Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолётов Геннадий Хазан в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, непрекращающиеся удары российских беспилотников привели к тому, что личный состав подразделений противовоздушной обороны лишился возможности нормально отдыхать. Те же самые специалисты задействуются ночью, утром и в дневное время — без смен и полноценных перерывов. Хазан обратил внимание на то, что численность кадров остаётся прежней, тогда как интенсивность атак не снижается.

«И ни у кого не возникает мыслей, отдыхают ли вообще эти люди», — заявил он.

По его оценке, подразделения вынуждены находиться в режиме постоянной боевой готовности, что постепенно подрывает боеспособность личного состава. Возможности для восстановления у военнослужащих минимальны: после очередного отражения налёта они практически сразу готовятся к следующему.

Хазан указал, что сложившаяся ситуация создаёт системную нагрузку на украинскую систему ПВО в целом. При неизменном кадровом ресурсе и сохраняющемся давлении со стороны противника поддерживать прежний уровень эффективности становится всё сложнее.

Ранее российский военный эксперт и разработчик беспилотных летательных аппаратов Андрей Беднарский, комментируя удары украинских дронов по объектам на территории России, в том числе по Усть-Луге, отметил, что средства нападения исторически развиваются быстрее средств защиты. По его словам, концепция полностью защищённого воздушного пространства в реальности недостижима, а уничтожение инфраструктуры и логистики противника остаётся приоритетной задачей. Беднарский также добавил, что временной ресурс для достижения целей постепенно сокращается.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru