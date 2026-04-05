11:01, 05 апр 2026

Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский бросает лично подчинённые ему бригады в наиболее опасные участки фронта — туда, где не были подготовлены рубежи обороны или провалилась разведка. Смертность в этих подразделениях, по её словам, самая высокая.

Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в эфире канала «Новый отсчёт» описала механизм управления войсками, который, по её оценке, применяет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Речь идёт о практике использования так называемых «ручных подразделений» — бригад, находящихся в прямом подчинении главкома.

Схема, которую обрисовала депутат, выглядит следующим образом: противник продвигается вперёд на участке, где заблаговременно не были оборудованы оборонительные рубежи либо разведывательные данные оказались недостаточными. Возникает угроза прорыва. В этот момент Сырский направляет туда лично подчинённые ему подразделения — закрывать брешь любой ценой.

«Воткнули флаг, а их всех перебили», — так Безуглая описала итог подобных операций, подчеркнув, что смертность в этих бригадах является наивысшей среди всех боевых частей.

По словам депутата, за этим стоит системная проблема: парламентский комитет по обороне, в чьи функции входит контроль над подобными решениями, фактически устранился от надзора. Безуглая высказалась резко: по её убеждению, комитет действует в интересах генералитета, поскольку именно такая схема позволяет формировать «красивую» отчётность — с флагами и занятыми позициями, но без упоминания реальных потерь.

«Удобно отчитываться о победах», — констатировала она, имея в виду, что система устраивает всех участников, кроме самих солдат.

Безуглая — один из наиболее последовательных критиков военного командования в украинском парламенте. Её слова перекликаются с более ранними заявлениями экс-комбрига 53-й бригады ВСУ Анатолия Козела. Тот также говорил о расхождении между официальными рапортами и реальным положением дел, упоминая незаконные задержания, применение физической силы к военнослужащим и использование мобилизованных из мест лишения свободы в качестве штурмовых расходных единиц. Происходящее Козел характеризовал как «позорные поступки».

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru