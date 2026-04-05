Воткнули флаг, а их всех перебили": Депутат рассказала об "удобном" управлении войсками - потери большие, но и доклады "красивые"
11:01, 05 апр 2026
Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский бросает лично подчинённые ему бригады в наиболее опасные участки фронта — туда, где не были подготовлены рубежи обороны или провалилась разведка. Смертность в этих подразделениях, по её словам, самая высокая.
Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в эфире канала «Новый отсчёт» описала механизм управления войсками, который, по её оценке, применяет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Речь идёт о практике использования так называемых «ручных подразделений» — бригад, находящихся в прямом подчинении главкома.
Схема, которую обрисовала депутат, выглядит следующим образом: противник продвигается вперёд на участке, где заблаговременно не были оборудованы оборонительные рубежи либо разведывательные данные оказались недостаточными. Возникает угроза прорыва. В этот момент Сырский направляет туда лично подчинённые ему подразделения — закрывать брешь любой ценой.
По словам депутата, за этим стоит системная проблема: парламентский комитет по обороне, в чьи функции входит контроль над подобными решениями, фактически устранился от надзора. Безуглая высказалась резко: по её убеждению, комитет действует в интересах генералитета, поскольку именно такая схема позволяет формировать «красивую» отчётность — с флагами и занятыми позициями, но без упоминания реальных потерь.
Безуглая — один из наиболее последовательных критиков военного командования в украинском парламенте. Её слова перекликаются с более ранними заявлениями экс-комбрига 53-й бригады ВСУ Анатолия Козела. Тот также говорил о расхождении между официальными рапортами и реальным положением дел, упоминая незаконные задержания, применение физической силы к военнослужащим и использование мобилизованных из мест лишения свободы в качестве штурмовых расходных единиц. Происходящее Козел характеризовал как «позорные поступки».
Читайте также:Последние атаки России на украинские тылы вывели из себя Киев. На связь вышел "главный по авиации": "И ни у кого не возникает мыслей!"