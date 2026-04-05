Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Воткнули флаг, а их всех перебили": Депутат рассказала об "удобном" управлении войсками - потери большие, но и доклады "красивые"

11:01, 05 апр 2026

Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский бросает лично подчинённые ему бригады в наиболее опасные участки фронта — туда, где не были подготовлены рубежи обороны или провалилась разведка. Смертность в этих подразделениях, по её словам, самая высокая.

Народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в эфире канала «Новый отсчёт» описала механизм управления войсками, который, по её оценке, применяет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Речь идёт о практике использования так называемых «ручных подразделений» — бригад, находящихся в прямом подчинении главкома.

Схема, которую обрисовала депутат, выглядит следующим образом: противник продвигается вперёд на участке, где заблаговременно не были оборудованы оборонительные рубежи либо разведывательные данные оказались недостаточными. Возникает угроза прорыва. В этот момент Сырский направляет туда лично подчинённые ему подразделения — закрывать брешь любой ценой.

«Воткнули флаг, а их всех перебили», — так Безуглая описала итог подобных операций, подчеркнув, что смертность в этих бригадах является наивысшей среди всех боевых частей.

По словам депутата, за этим стоит системная проблема: парламентский комитет по обороне, в чьи функции входит контроль над подобными решениями, фактически устранился от надзора. Безуглая высказалась резко: по её убеждению, комитет действует в интересах генералитета, поскольку именно такая схема позволяет формировать «красивую» отчётность — с флагами и занятыми позициями, но без упоминания реальных потерь.

«Удобно отчитываться о победах», — констатировала она, имея в виду, что система устраивает всех участников, кроме самих солдат.

Безуглая — один из наиболее последовательных критиков военного командования в украинском парламенте. Её слова перекликаются с более ранними заявлениями экс-комбрига 53-й бригады ВСУ Анатолия Козела. Тот также говорил о расхождении между официальными рапортами и реальным положением дел, упоминая незаконные задержания, применение физической силы к военнослужащим и использование мобилизованных из мест лишения свободы в качестве штурмовых расходных единиц. Происходящее Козел характеризовал как «позорные поступки».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен