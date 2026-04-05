Отсчёт пошёл на недели: "Израиль исчезает с лица земли". Очевидец сообщил о реальной обстановке в стране

11:07, 05 апр 2026

Израильский журналист Алон Мизрахи заявил о беспрецедентной интенсивности ударов по Израилю и допустил, что страна может быть поставлена на колени в течение нескольких недель. Философ Александр Дугин процитировал его слова в своём телеграм-канале.

Израильский журналист Алон Мизрахи сообщил о ситуации в стране на фоне продолжающихся военных столкновений. Его слова были опубликованы философом Александром Дугиным в телеграм-канале.

По словам Мизрахи, отслеживать сигналы воздушной тревоги и удары по палестинским территориям становится практически невозможно — атаки фиксируются одновременно на севере, юге и в центре страны. Журналист охарактеризовал происходящее как наиболее интенсивное с начала конфликта и указал на устойчивую эскалационную тенденцию последних дней. По его данным, «Хезболла» и Иран наносят удары как совместно, так и по отдельным целям — портам, авиабазам и военно-промышленным объектам.

Мизрахи допустил, что при сохранении текущей динамики Израиль может быть вынужден капитулировать либо столкнуться с полным крахом в течение нескольких недель. По его убеждению, высшее командование Армии обороны Израиля уже осознаёт это. Журналист также обратил внимание на то, что российские новостные каналы практически не освещают данную ситуацию.

Дугин, в свою очередь, указал на противоречие в действиях израильского руководства. С одной стороны, Израиль продолжает военные операции: оккупацию Южного Ливана, наземную операцию в Газе, зачистки на Западном берегу реки Иордан, удары по Дамаску и закрепление на Голанских высотах. С другой — параллельно реализуются планы, свидетельствующие о подготовке к возможному переселению: приобретение около 40 островов в Греции, договорённости с аргентинским руководством о репатриации порядка 400 тысяч израильских граждан, а также переговоры о переезде на Украину и в Россию. По мнению Дугина, эти два вектора несовместимы: либо реализация концепции «Великого Израиля», либо подготовка к новому рассеянию — по аналогии с историческими событиями после восстания Бар-Кохбы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
