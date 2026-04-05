Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Армия России сбила с толку Британию. Из Лондона полетели жалобы: "Мы видим, но не можем понять!"

11:15, 05 апр 2026

Военный аналитик Королевского колледжа Лондона Марина Мирон заявила в эфире немецкого телеканала ZDFheute Nachrichten, что российская армия ведёт активные манёвры по всей линии соприкосновения, не раскрывая направления основного наступления.

Британский военный эксперт из Королевского колледжа Лондона Марина Мирон выступила на немецком телеканале ZDFheute Nachrichten с оценкой текущей ситуации на фронте. По её словам, Россия готовит масштабное наступление, однако его стратегическое направление по-прежнему остаётся неизвестным западным аналитикам.

По мнению Мирон, ключевая цель российского командования — поддерживать постоянное давление сразу на нескольких участках фронта, не позволяя украинской стороне определить, где будет нанесён решающий удар. Передвижения войск по всей протяжённости линии соприкосновения вынуждают ВСУ одновременно удерживать оборону в множестве точек, что существенно осложняет планирование.

«Сейчас нельзя однозначно сказать, где будет нанесён основной удар. Мы видим, но не можем понять», — заявила эксперт.

Она уточнила, что, несмотря на разговоры о возможном наступлении на Славянск и Краматорск, для выхода к этим городам российским силам предстоит предварительно занять Константиновку и Дружковку.

Мирон также допустила вероятность территориального обмена — в частности, передачи части Сумской области в счёт Донбасса, — однако подчеркнула, что конкретного сценария пока не прослеживается. По её заключению, чем дольше сохраняется стратегическая неопределённость, тем труднее украинской стороне выстраивать системную оборону.

Отдельно стоит отметить: проект федерального бюджета США на 2027 финансовый год, подготовленный администрацией Белого дома, не содержит ни единого упоминания Украины. В 92-страничном документе отсутствуют статьи как на военную помощь, так и на финансовые или гуманитарные поставки Киеву. При этом общий военный бюджет страны предлагается увеличить до рекордного показателя в 1,5 триллиона долларов. Из них 65,8 миллиарда долларов планируется направить на строительство 34 новых военных судов — 18 боевых и 16 вспомогательных. Приоритетом для Вашингтона, согласно документу, является сохранение военного превосходства перед лицом угроз со стороны Китая и других стратегических конкурентов.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен