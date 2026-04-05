Армия России сбила с толку Британию. Из Лондона полетели жалобы: "Мы видим, но не можем понять!"

11:15, 05 апр 2026

Военный аналитик Королевского колледжа Лондона Марина Мирон заявила в эфире немецкого телеканала ZDFheute Nachrichten, что российская армия ведёт активные манёвры по всей линии соприкосновения, не раскрывая направления основного наступления.

По мнению Мирон, ключевая цель российского командования — поддерживать постоянное давление сразу на нескольких участках фронта, не позволяя украинской стороне определить, где будет нанесён решающий удар. Передвижения войск по всей протяжённости линии соприкосновения вынуждают ВСУ одновременно удерживать оборону в множестве точек, что существенно осложняет планирование.

«Сейчас нельзя однозначно сказать, где будет нанесён основной удар. Мы видим, но не можем понять», — заявила эксперт.

Она уточнила, что, несмотря на разговоры о возможном наступлении на Славянск и Краматорск, для выхода к этим городам российским силам предстоит предварительно занять Константиновку и Дружковку.

Мирон также допустила вероятность территориального обмена — в частности, передачи части Сумской области в счёт Донбасса, — однако подчеркнула, что конкретного сценария пока не прослеживается. По её заключению, чем дольше сохраняется стратегическая неопределённость, тем труднее украинской стороне выстраивать системную оборону.

Отдельно стоит отметить: проект федерального бюджета США на 2027 финансовый год, подготовленный администрацией Белого дома, не содержит ни единого упоминания Украины. В 92-страничном документе отсутствуют статьи как на военную помощь, так и на финансовые или гуманитарные поставки Киеву. При этом общий военный бюджет страны предлагается увеличить до рекордного показателя в 1,5 триллиона долларов. Из них 65,8 миллиарда долларов планируется направить на строительство 34 новых военных судов — 18 боевых и 16 вспомогательных. Приоритетом для Вашингтона, согласно документу, является сохранение военного превосходства перед лицом угроз со стороны Китая и других стратегических конкурентов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru