"Иран оказался не по зубам". США нашли цель попроще. Но "лёгкую прогулку" Трампу омрачила Россия

11:19, 05 апр 2026

Политолог Георгий Асатрян объяснил, почему Вашингтон переключил внимание с Ирана на Кубу, а депутат Госдумы Михаил Делягин прокомментировал решение США не препятствовать российскому танкеру с нефтью.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вплотную заняться Кубой в ближайшей перспективе, дав понять, что Вашингтон намерен присутствовать на острове в момент, когда тот, по его словам, окажется на грани коллапса. Политические перспективы этого курса и его связь с провалами американской политики на Ближнем Востоке в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград оценил политолог, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Георгий Асатрян.

По словам эксперта, переключение американского внимания с Ирана на Кубу объясняется тем, что тегеранское направление оказалось для Белого дома значительно сложнее, чем предполагалось изначально. Затяжное противостояние с Ираном аналитик охарактеризовал как серьёзный стратегический просчёт, который обернулся для администрации Трампа болезненными репутационными потерями. На этом фоне Куба выглядит для Вашингтона более доступной целью — территориально близкой, небольшой по размеру и исторически связанной с внутриполитической повесткой США.

Асатрян особо указал на электоральный фактор: в Соединённых Штатах проживают миллионы выходцев с Кубы, представляющих интересы как Демократической, так и Республиканской партии — в частности, в штате Флорида. В этом контексте демонстративный успех на кубинском направлении мог бы, по оценке политолога, частично компенсировать снижение рейтингов действующего президента и укрепить его образ сильного лидера.

Эксперт также не исключил, что в Белом доме рассматривают сценарии, предполагающие более активное давление на Гавану, — по аналогии с тем, как ранее разворачивались события в Венесуэле, которые в американских политических кругах были восприняты как успешная операция. Однако, по его словам, окончательный выбор инструментов давления пока остаётся открытым.

Отдельным сюжетом в этой истории стало прибытие российского танкера «Анатолий Колодкин» на Кубу с партией нефти. Поставка носила гуманитарный характер и осуществлялась на фоне острого энергетического дефицита на острове. Береговая охрана США не предприняла никаких мер для того, чтобы заблокировать проход судна, а сам Трамп публично обосновал своё бездействие необходимостью обеспечить кубинцам элементарные условия выживания.

Этот эпизод прокомментировал депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин. По его словам, пассивность американской стороны в данном случае носит принципиальный характер: технических или правовых препятствий для задержания танкера у США не существовало. Делягин провёл параллель с действиями Эстонии, которая арестовала российское судно, и подчеркнул, что Вашингтон в схожей ситуации сознательно воздержался от подобных шагов.

По мнению парламентария, это свидетельствует об устойчивой политической установке нынешней американской администрации на недопущение прямой конфронтации с Россией — даже в случаях, когда внешние обстоятельства такой конфронтации, казалось бы, способствуют. Делягин расценил такую позицию как значимый сигнал, отражающий реальную стратегическую ориентацию Белого дома, уточнив при этом, что сама по себе гуманитарная поставка нефти не способна кардинально изменить положение Кубы.

Отсчёт пошёл на недели: "Израиль исчезает с лица земли". Очевидец сообщил о реальной обстановке в стране

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Трамп жёстко поплатился за нарушенное обещание: Белому дому объявили войну вчерашние союзники
Россия/мир
Трамп жёстко поплатился за нарушенное обещание: Белому дому объявили войну вчерашние союзники
Иран расширяет географию ударов: Система ПВО Израиля "не справилась на важнейшем направлении"
Россия/мир
Иран расширяет географию ударов: Система ПВО Израиля "не справилась на важнейшем направлении"
Война в Иране. Главное, 21 марта: Знаковый удар Тегерана – Киев вздрогнул. Трамп выступил с неожиданным заявлением об Ормузском проливе
Россия/мир
Война в Иране. Главное, 21 марта: Знаковый удар Тегерана – Киев вздрогнул. Трамп выступил с неожиданным заявлением об Ормузском проливе
Над Трампом висела реальная угроза. Вот почему он напал на Иран "заранее": "Не стал дожидаться"
Россия/мир
Над Трампом висела реальная угроза. Вот почему он напал на Иран "заранее": "Не стал дожидаться"


