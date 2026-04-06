Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Не определяются детекторами и защищены от РЭБ": ЕС тестирует новые технологии в зоне СВО

14:08, 06 апр 2026

Российские военные сбили и изучили беспилотники нового поколения под названием «Марсианин». По данным командира спецназа Апти Алаудинова, дроны созданы при участии европейских стран и не поддаются обнаружению стандартными средствами.

Российские военные сбили несколько беспилотников нового поколения, поступивших на вооружение ВСУ, и передали их на лабораторное исследование. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа Апти Алаудинов в интервью РИА Новости.

По словам Алаудинова, захваченные образцы предположительно произведены в рамках совместных украинско-германских и украинско-французских программ. Дроны получили название «Марсианин» и обладают расширенным радиусом действия по сравнению с предыдущими модификациями. Их основная задача — нарушение российской логистики в приграничных районах.

Подробности о характеристиках новых беспилотников изложил блогер Сергей Колясников. По его данным, аппараты функционируют в любое время суток и практически бесшумны — звук двигателя становится различим лишь в последние секунды при пикировании. Дроны не фиксируются стандартными детекторами и имеют защиту от средств радиоэлектронной борьбы. Колясников также указал на высокое качество сборки и серийный военный характер производства. Кроме того, по имеющимся сведениям, управление частью беспилотников может осуществляться с применением искусственного интеллекта. При использовании самолёта-ретранслятора на базе Starlink дальность их действия существенно возрастает.

Общественно-политический деятель и офицер Иван Отраковский отметил, что поставки касаются не только «Марсиан»: на фронт в достаточном количестве поступают и тяжёлые дроны других типов. По его оценке, говорить об истощении запасов беспилотников у украинской стороны не приходится.

Алаудинов со своей стороны добавил, что европейские государства используют зону конфликта как площадку для испытания перспективных технологий через украинские формирования.

Официальная позиция Москвы остаётся неизменной: поставки западного вооружения Киеву препятствуют урегулированию ситуации и втягивают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с вооружением для украинской стороны будут рассматриваться как правомерные цели для российских вооружённых сил. В Кремле также предупреждали о возможных последствиях наращивания западного военного присутствия на Украине.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен