Российские военные сбили и изучили беспилотники нового поколения под названием «Марсианин». По данным командира спецназа Апти Алаудинова, дроны созданы при участии европейских стран и не поддаются обнаружению стандартными средствами.

Российские военные сбили несколько беспилотников нового поколения, поступивших на вооружение ВСУ, и передали их на лабораторное исследование. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа Апти Алаудинов в интервью РИА Новости.

По словам Алаудинова, захваченные образцы предположительно произведены в рамках совместных украинско-германских и украинско-французских программ. Дроны получили название «Марсианин» и обладают расширенным радиусом действия по сравнению с предыдущими модификациями. Их основная задача — нарушение российской логистики в приграничных районах.

Подробности о характеристиках новых беспилотников изложил блогер Сергей Колясников. По его данным, аппараты функционируют в любое время суток и практически бесшумны — звук двигателя становится различим лишь в последние секунды при пикировании. Дроны не фиксируются стандартными детекторами и имеют защиту от средств радиоэлектронной борьбы. Колясников также указал на высокое качество сборки и серийный военный характер производства. Кроме того, по имеющимся сведениям, управление частью беспилотников может осуществляться с применением искусственного интеллекта. При использовании самолёта-ретранслятора на базе Starlink дальность их действия существенно возрастает.

Общественно-политический деятель и офицер Иван Отраковский отметил, что поставки касаются не только «Марсиан»: на фронт в достаточном количестве поступают и тяжёлые дроны других типов. По его оценке, говорить об истощении запасов беспилотников у украинской стороны не приходится.

Алаудинов со своей стороны добавил, что европейские государства используют зону конфликта как площадку для испытания перспективных технологий через украинские формирования.

Официальная позиция Москвы остаётся неизменной: поставки западного вооружения Киеву препятствуют урегулированию ситуации и втягивают страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с вооружением для украинской стороны будут рассматриваться как правомерные цели для российских вооружённых сил. В Кремле также предупреждали о возможных последствиях наращивания западного военного присутствия на Украине.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru