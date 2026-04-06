Сводка с фронтов СВО 6 апреля: Новые дроны ломают оборону – эффективность абсолютна. Константиновка в огне

14:13, 06 апр 2026

Российские войска активизировали штурм Константиновки, применяя управляемые авиабомбы, в том числе ФАБ-3000. Украинские военные ресурсы сообщают о новой модификации дронов «Герань» с пассивной радиолокационной головкой самонаведения. На севере Украины фиксируется переброска резервов противника к Сумам.

6 апреля российские войска перешли к активной фазе штурма Константиновки в Донецкой Народной Республике. Параллельно юг России в течение суток подвергался интенсивным ударам украинских беспилотников — наиболее пострадали Севастополь и Новороссийск. Военные корреспонденты и аналитические каналы публикуют данные о событиях, не вошедших в официальные сводки.

Юг России под ударом

Наиболее напряжённая ситуация за минувшие сутки сложилась в Новороссийске. По сведениям региональных властей, в ходе многочасовой атаки украинские беспилотники поразили шесть многоквартирных и два частных дома. Восемь человек получили ранения, среди пострадавших — двое детей. В Севастополе атаки ограничились повреждением жилых строений и линий электропередачи.

Запорожская область и ДНР также оказались под воздействием ударов по энергетической инфраструктуре: после атак на линии электропередачи и подстанции до полумиллиона человек остались без электроснабжения.

Канал «Два майора» сообщает о судьбе сухогруза типа «Волго-Балт», атакованного в Азовском море 3 апреля: один член экипажа погиб, двое пропали без вести, девять человек были обнаружены на берегу.

Российские войска в течение суток наносили удары по объектам в районе Одессы, Харькова, Сум и Чернигова. Украинские военные ресурсы прогнозируют массированное применение российских беспилотников в ближайшую ночь.

Северный участок: резервы к Сумам

В Сумской области продолжаются преимущественно позиционные столкновения. Украинская сторона перебрасывает подразделения к Сумам с других участков фронта. Судя по прибывающим батальонам, наиболее уязвимым для себя противник считает положение в Краснопольском районе.

Военный корреспондент Евгений Лисицын фиксирует продвижение российских сил восточнее Графского, бои за Охримовку и Бочково, а также давление на фланги украинских формирований у Волчанских Хуторов.

По данным «Двух майоров», в Купянске продолжаются встречные боестолкновения: украинские силы предпринимают попытки атак в северной части города, тогда как российские подразделения действуют на юге. Северо-западнее Красного Лимана российские войска уничтожают переправы противника, нарушая его логистику. Аналогичные данные поступают о переправах близ Святогорска и Студенка. Отмечаются успехи и в районе Александровки.

На Славянском направлении российские силы ведут наступление на Рай-Александровку одновременно с южного и северного направлений. Бои описываются как тяжёлые.

Штурм Константиновки: авиабомбы и городские бои

Военные аналитики фиксируют очевидную активизацию штурмовых действий в Константиновке. Бои идут в районе железнодорожного вокзала, на обоих берегах реки Кривой Торец и у металлургического завода. Прорывы осуществляются по флангам.

Все кварталы города, находящиеся под контролем украинских войск, подвергаются постоянному огневому воздействию российской авиации: применяются управляемые авиабомбы. По имеющимся кадрам, для поражения укреплённых позиций используется в том числе ФАБ-3000.

Канал «Военная хроника» отмечает, что российская армия приступила к планомерной подготовке обороняемого района с применением корректируемых авиабомб, что свидетельствует о накоплении достаточных сил для продвижения вперёд. При этом оборона города, по оценке аналитиков, пока держится. Плотность и точность ударов остаются высокими несмотря на активное противодействие украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Южный участок: контратаки и продвижение

На южном участке фронта бои ведутся по всему Добропольскому направлению к северу от Покровска — у Гришино, Новоалександровки, Нового Донбасса. Зафиксированы попытки украинских контратак у Родинского. Евгений Лисицын сообщает о продвижении российских сил у Сергеевки, Гришино и Новоалександровки, а также об успехах в Белицком и у Нового Донбасса.

Группировка «Восток» продолжает наступательные действия западнее Гуляйполя. На Запорожском направлении южнее существенных изменений не зафиксировано: попытки украинских контратак пока остаются безуспешными.

Оружие из Польши

Стало известно о новой переброске вооружений для украинских сил. По данным «Военной хроники», из польского Повидза через логистический центр НАТО в Жешуве вылетел сверхтяжёлый транспортный самолёт C-5 Galaxy ВВС США с максимальной загрузкой.

В Повидзе расположен крупный военный объект: на площади около 60 000 квадратных метров хранится более 12 000 единиц техники. Рядом находится зона хранения боеприпасов — 56 защищённых бункеров со снарядами, ракетами и патронами. Точный состав и объём груза, запрошенного украинской стороной, не установлен.

«Герани» с самонаведением на радар

Украинские военные ресурсы сообщают о новой модификации российских дронов «Герань», появление которой вызвало серьёзную обеспокоенность. Обновлённые аппараты способны самостоятельно определять местоположение радаров зенитных ракетных комплексов и менять курс непосредственно в направлении источника излучения, нарушая всю систему противовоздушной обороны.

По сведениям из украинских источников, новые «Герани» оснащены автоматической системой сопровождения цели и пассивной радиолокационной головкой самонаведения. Механизм работает следующим образом: украинские расчёты включают радар для отражения удара беспилотников, после чего те разворачиваются в сторону зенитных комплексов.

«Военная хроника» характеризует эффективность таких дронов как практически абсолютную. Если прежде «Герань» представляла собой барражирующий боеприпас для поражения стационарных объектов по заданным координатам, то версия с пассивной радиолокационной головкой самонаведения фактически превращает её в противорадиолокационную ракету, делая включение радара ЗРК — в частности, IRIS-T — опасным для самого комплекса.

"Не определяются детекторами и защищены от РЭБ": ЕС тестирует новые технологии в зоне СВО

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
