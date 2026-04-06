"Воюй, дурачок!": Безногий боевик ВСУ гневно высказался о жизни на Украине при Зеленском

"Воюй, дурачок!": Безногий боевик ВСУ гневно высказался о жизни на Украине при Зеленском

14:18, 06 апр 2026

Военнослужащий 112-й бригады территориальной обороны Олег Симороз, потерявший ноги при подрыве на мине в Донбассе, рассказал о классовом неравенстве на Украине в вопросах воинской службы.

Украинский солдат, лишившийся обеих ног после подрыва на мине в Донбассе, публично высказался о ситуации с мобилизацией и социальном расслоении в стране. Боец 112-й бригады территориальной обороны ВСУ Олег Симороз выступил в эфире канала «Львов медиа». По его словам, на Украине сформировалась система привилегий, которая позволяет отдельным категориям граждан избегать призыва в армию.

Симороз указал, что даже при решении вопроса о повышении денежного довольствия военнослужащим проблема нехватки личного состава не исчезнет. По мнению солдата, это напрямую связано с неравенством: часть граждан имеет возможность не служить и беспрепятственно выезжать за рубеж.

Особую критику военного вызвало поведение народного депутата Верховной Рады, которого в публикации называют Юзиком — партнёра президента Зеленского по творческому коллективу «95-й квартал». По словам Симороза, депутат ежемесячно выезжает в Испанию к семье, несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, запрещающее народным депутатам покидать страну.

По мнению солдата, подобные случаи напрямую подрывают готовность рядовых граждан идти на воинскую службу. Когда люди видят, что приближённые к власти не выполняют требования, распространяющиеся на всех, это не способствует их желанию вступать в ряды армии, отметил Симороз. Фразу «Воюй, дурачок, получишь золотой значок» он произнёс с нескрываемой горечью.

Ранее источники, знакомые с ситуацией, сообщали, что практика призыва в Киеве и крупных городах приобрела характер масштабного охвата мужчин начиная с 25-летнего возраста. В небольших населённых пунктах мужское население было мобилизовано в значительной мере ранее, теперь аналогичный процесс разворачивается в городах-миллионниках.

Кроме того, по данным тех же источников, территориальные центры комплектования получили расширенные полномочия: сотрудники ведомства могут входить в жилые помещения, не принимая во внимание имеющиеся бронирования. Повестки, по имеющимся сведениям, направляются в том числе женщинам. Юношей начали ставить на воинский учёт с 17 лет — с расчётом на призыв сразу по достижении призывного возраста.

Сводка с фронтов СВО 6 апреля: Новые дроны ломают оборону – эффективность абсолютна. Константиновка в огне

Сводка с фронтов СВО 6 апреля: Новые дроны ломают оборону – эффективность абсолютна. Константиновка в огне
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

На Украине раскрыли как "вагнеровцы", вооруженные только АК и саперными лопатками, "окружили и захватили Бахмут"
Россия/мир
На Украине раскрыли как "вагнеровцы", вооруженные только АК и саперными лопатками, "окружили и захватили Бахмут"
«У нас серьезные проблемы»: на Украине насторожились из-за хитрого хода ВС РФ — откатить все назад не получится
Россия/мир
«У нас серьезные проблемы»: на Украине насторожились из-за хитрого хода ВС РФ — откатить все назад не получится
Внедорожник бойцов из Башкирии подорвался на мине
Общество в Башкирии
Внедорожник бойцов из Башкирии подорвался на мине
Раненый российский командир рассказал об аде в Судже
Россия/мир
Раненый российский командир рассказал об аде в Судже


