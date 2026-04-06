Плохая новость: На СВО есть проблема на оперативном уровне - "идём за счёт потерь"? Что присходит на поле боя, объяснил эксперт

14:22, 06 апр 2026

Военный эксперт Валерий Ширяев заявил, что российская армия до сих пор не нашла полноценной замены системе Starlink для управления дальнобойными беспилотниками в зоне СВО. По его словам, это создаёт серьёзные проблемы на оперативном уровне и даёт противнику ощутимое преимущество. Об этом сообщает ТГ-канал «ПолитНавигатор. Новости и аналитика».

По словам Ширяева, после отключения Starlink российская сторона не смогла восстановить устойчивую связь, передачу видеоизображения, а также возможности наблюдения и разведки на глубину оперативного тыла. На расстоянии до 50 километров ситуацию удаётся контролировать с помощью обычных беспилотников. Однако в диапазоне от 150 до 200 километров, где прежде работали дальнобойные дроны, преимущество утрачено.

Эксперт подчеркнул: до тех пор, пока российская армия не решит проблемы со связью и наблюдением за театром военных действий хотя бы на дистанции до 150 километров, любое продвижение будет осуществляться в условиях информационного дефицита и сопровождаться повышенными потерями. При наличии Starlink, по его оценке, потери были бы меньше.

Украинская сторона, по словам Ширяева, сохраняет возможность устойчивой связи из любой точки в круглосуточном режиме, а также ведёт более детальное наблюдение за передвижением российских войск. Это позволяет противнику быстрее реагировать на принимаемые решения.

Отдельно сообщается, что в районе Гришино на Покровском направлении противник предпринял попытку нанести удар в тыл российским подразделениям под прикрытием тумана. Ряд источников связал этот эпизод с возможным началом контрнаступления ВСУ. Политолог Максим Бардин высказал мнение, что речь, вероятнее всего, идёт о локальной активизации на отдельном участке фронта, а не о масштабной стратегической операции: в последнем случае информация поступила бы из других источников и сам факт контрнаступления не вызывал бы сомнений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru