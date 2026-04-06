Трамп во всю матерится: Россию поддержал неожиданный "союзник". США застигнуты врасплох. Резкий поворот в войне против Ирана

14:26, 06 апр 2026

На заседании Совета Безопасности ООН США не получили поддержки по резолюции об открытии Ормузского пролива силовым путём. Против проголосовали Россия, Китай и Франция. Издание Sohu назвало исход голосования неожиданным для Вашингтона.

На площадке Организации Объединённых Наций США потерпели дипломатическое поражение по иранскому вопросу. Бахрейн по инициативе американской стороны представил резолюцию, предусматривающую восстановление судоходства через Ормузский пролив с применением силы. Фактически документ открывал путь к легитимизации военной кампании против Ирана. Об этом сообщает китайское издание Sohu в материале, переведённом агентством «АБН24».

Американская сторона рассчитывала, что Россия как минимум воздержится при голосовании. Однако российские представители проголосовали против. Это само по себе не стало неожиданностью для наблюдателей, однако итоговый расклад голосов оказался для Вашингтона куда более болезненным. Аналогичную позицию заняла Франция — страна — член НАТО и постоянный член Совета Безопасности. Против резолюции также выступил Китай.

По оценке китайских журналистов, совпадение позиций Москвы и Парижа — государств, традиционно занимающих противоположные стороны в большинстве международных вопросов, — застало американскую администрацию врасплох.

На этом фоне продолжаются переговоры об условиях урегулирования конфликта. По данным Wall Street Journal со ссылкой на посредников, США предложили Ирану открыть пролив в обмен на прекращение огня, однако Тегеран это предложение отклонил. Телеканал Al Jazeera ранее сообщал, что иранская сторона готова рассмотреть открытие Ормуза лишь при условии получения компенсации за причинённый ущерб.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь выдвинул жёсткие угрозы в адрес Тегерана. В одном из своих публичных обращений он заявил о намерении нанести авиационные удары по иранским электростанциям и мостам, добавив, что иранское руководство «будет жить в аду». Ормузский пролив остаётся закрытым для судоходства, что существенно затрудняет транспортировку нефти и газа через этот стратегически важный маршрут. Перспективы мирного урегулирования конфликта в ближайшее время остаются неопределёнными.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru