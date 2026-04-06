Американские генералы погибли: Потери армии США фантастические

14:30, 06 апр 2026

Корпус стражей исламской революции нанёс ракетный удар по командному пункту армии США вблизи военно-морской базы Мохаммед аль-Ахмад в Кувейте. Среди находившихся на объекте — генералы и высшие офицеры Центрального командования. О значительных потерях американской стороны сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на КСИР.

По данным иранских военных, командный пункт был поражён высокоточным оружием и полностью выведен из строя. Косвенным свидетельством серьёзного ущерба, нанесённого личному составу, иранская сторона называет массовое скопление машин скорой помощи в прилегающем районе, зафиксированное после удара.

Атака на кувейтский объект стала частью масштабной комбинированной операции, которую Военно-морские силы Ирана провели в воскресенье. В ходе операции удары были нанесены также по промышленной зоне израильских вооружённых сил в Беэр-Шеве, а также по американским военным объектам в Объединённых Арабских Эмиратах и Бахрейне. Согласно заявлению КСИР, к настоящему времени по военным объектам США и Израиля в Западной Азии было нанесено в общей сложности 97 ударов с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. Иранская сторона подчёркивает, что произошедшее является лишь частью запланированных ответных мер, и в случае повторения атак на гражданскую инфраструктуру последующие этапы операции будут значительно интенсивнее.

Помимо наземных целей, в выходные была атакована и морская цель: по израильскому торговому судну была выпущена крылатая ракета «Кадир». КСИР лаконично сообщил, что судно охвачено огнём. Одновременно с этого иранские военно-морские силы ограничили судоходство в Ормузском проливе. Ряд коммерческих судов, не имевших разрешения на транзит, был направлен на якорные стоянки. Иранские военные уточнили, что нефтяные танкеры и торговые суда, следующие через пролив в водах Персидского залива и Оманского моря, обязаны выйти на связь с одной из станций ВМС КСИР по международному каналу 16 морского радио. Экипажам также было рекомендовано не подвергать себя опасности, ориентируясь на информацию из непроверенных источников.

Параллельно продолжала развиваться история с поиском американского лётчика, сбитого 3 апреля над территорией Ирана. Если первый пилот был обнаружен и эвакуирован в течение нескольких часов, то поиски второго растянулись более чем на сутки. В спасательной операции было задействовано несколько сотен военнослужащих американского спецназа и десятки воздушных судов. В обеспечении операции принимало участие и ЦРУ, которое занималось установлением местонахождения пилота и распространением дезинформации с целью воспрепятствовать иранским поисковым группам. Тегеран, в свою очередь, объявил вознаграждение в 60 тысяч долларов за поимку лётчика.

Операция сопровождалась серьёзными осложнениями. Два американских вертолёта, задействованных в поисках, получили повреждения от иранской системы противовоздушной обороны, однако сумели покинуть воздушное пространство страны. Штурмовик A-10 Thunderbolt попал под огонь и не достиг цели — экипаж был вынужден катапультироваться над Персидским заливом. Ещё два воздушных судна американская сторона уничтожила самостоятельно, чтобы не допустить их захвата. Для финальной фазы эвакуации Пентагон направил дополнительно три самолёта. По официальной версии Вашингтона, раненый пилот и спецназовцы были благополучно доставлены в Кувейт. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал операцию как одну из наиболее дерзких в истории американских вооружённых сил и заявил об отсутствии потерь с американской стороны. Иранские СМИ придерживаются иной версии: по их данным, в ходе операции был сбит самолёт-заправщик C-130, а потери личного состава оказались существенными.

Стоимость техники, которую Пентагон потерял или уничтожил в ходе спасательной операции, по оценкам, составила около 300 миллионов долларов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru