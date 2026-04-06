Лукашенко совершенно прав. Шлепченко разгадал тайну послания о подготовке к войне

14:35, 06 апр 2026

Военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о переводе армии на стандарты военного времени. По мнению эксперта, речь идёт о стратегии сдерживания, а не о подготовке к нападению.

1 апреля на совещании по итогам масштабной проверки Вооружённых сил Белоруссии президент страны Александр Лукашенко заявил, что армия должна готовиться к войне, а не действовать по меркам мирного времени. Его слова прокомментировал военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко.

Лукашенко потребовал от военного командования отказаться от привычных стандартов учений и перестроить подготовку так, как если бы страна находилась на пороге вооружённого конфликта. «Мы готовимся к войне. Мы абсолютно против войны, мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена», — сказал президент. По его словам, проверки в условиях мирного времени он расценивает как неоправданные расходы.

Речь идёт об одной из крупнейших инспекций белорусской армии за всё время существования независимого государства. В ходе учений части приводились в боевую готовность напрямую, без прохождения через стандартные управленческие цепочки. Условия максимально приближались к реальным боевым. По итогам проверки президент констатировал, что войска подтвердили способность действовать в условиях военного времени.

Обозреватель Влад Шлепченко, проанализировав заявление белорусского лидера, пришёл к выводу, что постановка вопроса верна. Эксперт напомнил: в украинском экспертном сообществе неоднократно поднималась тема возможного удара по Белоруссии, разгрома её армии и переноса боевых действий на белорусскую территорию. Дополнительным фактором давления, по его словам, служит и географическое окружение: высокомилитаризированная Польша на западном направлении и прибалтийские государства, которые, по оценке обозревателя, ведут себя как потенциальный театр военных действий.

Центральный посыл Лукашенко Шлепченко трактует как логику сдерживания: если кто-либо попытается выстраивать диалог с Минском через прицел, ответ последует незамедлительно. Готовность армии при таком подходе выступает не сигналом агрессии, а инструментом предотвращения конфликта: чем выше боеспособность, тем меньше вероятность реального столкновения.

Вместе с тем эксперт обозначил и проблему: по его мнению, подлинная боеспособность армии формируется только в реальных боевых условиях. Исторический опыт, по словам Шлепченко, других вариантов не предлагает. В качестве возможного шага обозреватель упомянул пример Северной Кореи и предложил рассмотреть отправку белорусских расчётов ПВО в Россию.

Лукашенко ранее неоднократно говорил, что война неприемлема для Белоруссии на уровне исторической памяти народа. В его интерпретации армия служит не инструментом нападения, а гарантией защиты от внешнего давления. Итогом становится устойчивая двойственность официальной позиции Минска: жёсткая риторика о готовности к войне сочетается с последовательными заявлениями о нежелании воевать. Демонстрация военной силы, таким образом, рассматривается как способ избежать необходимости её реального применения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
