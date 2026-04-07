"Ой, ребят, да разве ж это деньги?": 80 миллиардов мимо СВО. Военкоры не смолчали

"Ой, ребят, да разве ж это деньги?": 80 миллиардов мимо СВО. Военкоры не смолчали

09:16, 07 апр 2026

Российские военные корреспонденты и журналистка Анастасия Кашеварова отреагировали на информацию о выделении 80 млрд рублей Роскомнадзору — на фоне удара по Новороссийску, в результате которого пострадали жилые дома и объекты КТК.

Российские военные корреспонденты и журналистка Анастасия Кашеварова публично прокомментировали данные о расходовании 80 миллиардов рублей на нужды Роскомнадзора — это произошло на фоне атаки украинских беспилотников и ракет на Новороссийск.

Стало известно, что государство направило 80 млрд рублей на закупку и монтаж технических средств для противодействия угрозам в информационном пространстве. Решение вызвало острую реакцию в среде военных журналистов. Авторы телеграм-канала «Сводки ополчения Новороссии» подсчитали, что на эту сумму можно было приобрести порядка 50 тысяч ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» — при стоимости одной ракеты около 1,6 млн рублей. По их мнению, именно такие системы обеспечивают реальную защиту от ударов беспилотными летательными аппаратами, тогда как блокировка мессенджеров этой задачи не решает.

Журналистка Анастасия Кашеварова отреагировала на эту информацию в своём телеграм-канале. Она указала, что РКН пока не фигурировал в коррупционных скандалах, однако сравнила выделенную сумму с суммами, которые, по её словам, чиновники и судьи держат наличными дома «на бытовые расходы». В продолжение она добавила, что для рядового гражданина это колоссальные средства, тогда как в определённых кругах подобные суммы воспринимаются иначе.

Между тем последствия удара по Новороссийску оказались значительными. По оценкам местных жителей, повреждения получили около ста зданий. Мэр города Андрей Кравченко привёл иные данные: 25 повреждённых строений и восемь пострадавших мирных жителей, двое из которых — дети. Под удар также попали объекты Каспийского трубопроводного консорциума: повреждены резервуары и трубопроводы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
