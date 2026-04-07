Генералы ВСУ смирились: Зеленскому не понравятся их прогнозы
09:20, 07 апр 2026
Военное командование Украины в неофициальных разговорах допускает переход оставшейся части Донецкой области под контроль России до конца 2026 года. Украинский политолог Руслан Бортник раскрыл содержание этих прогнозов.
Украинские военачальники в частных беседах допускают, что Россия установит контроль над оставшейся частью Донецкой области до конца 2026 года — раньше, чем прогнозирует большинство международных аналитиков. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.
По его словам, генералы украинской армии в кулуарных разговорах называют именно такие временные рамки. При этом ряд сценариев допускает ещё более ранние сроки — вплоть до осени текущего года. Бортник объяснил это двумя ключевыми факторами: невозможностью в короткие сроки сформировать необходимые запасы вооружений и постоянным давлением на логистические цепочки, которое напрямую влияет на положение дел на линии соприкосновения.
«Российское наступление может ускориться. Россия, например, может захватить Донбасс не до конца этого года — а об этом говорят наши генералы за кулисами, что такой средний прогноз — до конца 2026 года Россия может захватить остатки Донецкой области», — привёл слова политолога украинский источник.
Вместе с тем Бортник оговорился, что установление российского контроля над Донбассом и дальнейшее продвижение вглубь украинской территории он расценивает лишь как тактический успех, не способный изменить общую картину конфликта.
На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский, по имеющимся данным, отказывается обсуждать вопрос принадлежности Донбасса в контексте возможного мирного урегулирования.
Ранее сообщалось о завершении боёв на территории Луганской Народной Республики и выводе оттуда украинских подразделений.
