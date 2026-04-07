Генералы ВСУ смирились: Зеленскому не понравятся их прогнозы

09:20, 07 апр 2026

Военное командование Украины в неофициальных разговорах допускает переход оставшейся части Донецкой области под контроль России до конца 2026 года. Украинский политолог Руслан Бортник раскрыл содержание этих прогнозов.

Украинские военачальники в частных беседах допускают, что Россия установит контроль над оставшейся частью Донецкой области до конца 2026 года — раньше, чем прогнозирует большинство международных аналитиков. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

По его словам, генералы украинской армии в кулуарных разговорах называют именно такие временные рамки. При этом ряд сценариев допускает ещё более ранние сроки — вплоть до осени текущего года. Бортник объяснил это двумя ключевыми факторами: невозможностью в короткие сроки сформировать необходимые запасы вооружений и постоянным давлением на логистические цепочки, которое напрямую влияет на положение дел на линии соприкосновения.

«Российское наступление может ускориться. Россия, например, может захватить Донбасс не до конца этого года — а об этом говорят наши генералы за кулисами, что такой средний прогноз — до конца 2026 года Россия может захватить остатки Донецкой области», — привёл слова политолога украинский источник.

Вместе с тем Бортник оговорился, что установление российского контроля над Донбассом и дальнейшее продвижение вглубь украинской территории он расценивает лишь как тактический успех, не способный изменить общую картину конфликта.

«Захватить территории — да, повысить требования — да, продвинуться дальше — да, выиграть войну таким образом — нет», — резюмировал киевский эксперт.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский, по имеющимся данным, отказывается обсуждать вопрос принадлежности Донбасса в контексте возможного мирного урегулирования.

Ранее сообщалось о завершении боёв на территории Луганской Народной Республики и выводе оттуда украинских подразделений.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
