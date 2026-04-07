Дядю Женю Пригожина воскрешают не просто так: Одно заявление вернуло нас к теме

09:23, 07 апр 2026

Эррол Маск сделал сенсационное заявление о смерти финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Российский политолог Сергей Маркелов прокомментировал его слова и объяснил, почему подобные истории регулярно возникают в публичном пространстве — в том числе применительно к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск публично усомнился в гибели осуждённого финансиста Джеффри Эпштейна, заявив, что тот жив. Его слова прокомментировал политолог Сергей Маркелов в эфире «Царьграда», проведя параллель с аналогичными разговорами, которые возникали после авиакатастрофы, унёсшей жизнь Евгения Пригожина.

По словам Маркелова, подобные истории возникают закономерно — всякий раз, когда вокруг резонансного события сохраняется информационная непрозрачность. Люди не получают исчерпывающих ответов и начинают самостоятельно достраивать картину произошедшего.

«Всегда такая история. Когда не стоит точка в оценке людьми какой-то ситуации, скажем, загадочной, которая непонятна многим, когда всё за каким-то забором, люди пытаются придумать хоть какое-то решение», — пояснил политолог.

Эксперт указал, что дефицит достоверной информации об Эпштейне существовал изначально: всё происходившее с финансистом было далеко от широкой публики. Сейчас люди получают лишь фрагменты сведений, и в этом вакууме периодически появляются снимки с якобы живым осуждённым. Маркелов связал этот феномен с потребностью людей в завершённости: длительное пребывание в состоянии неопределённости психологически невыносимо.

«Мы не можем жить всю жизнь в многоточиях», — констатировал он, добавив, что рано или поздно общество приходит к версии о том, что фигурант скандальной истории жив и однажды всё объяснит.

Схожий механизм, по мнению политолога, работал и в отношении Пригожина. Неясность обстоятельств авиакатастрофы над Тверской областью в августе 2023 года дала почву для версий о том, что основатель «Вагнера» выжил. Маркелов расценивает оба случая как проявление одной и той же закономерности: там, где нет исчерпывающего объяснения, возникает информационный заменитель.

Сам факт появления слов Эррола Маска в публичном пространстве политолог оценил как типичный информационный вброс. При этом он отметил двойную привлекательность ситуации: интерес вызывает и содержание заявления, и личность того, кто его сделал.

Маркелов также обозначил специфику восприятия подобных историй в России. По его словам, любые сведения об американской внутренней жизни воспринимаются здесь как подтверждение скрытой нестабильности в США.

Характеризуя природу таких нарративов в целом, эксперт прибег к сравнению с многосезонными телесериалами: каждый финал сезона заканчивается на полуслове, зрители требуют продолжения, и так — до бесконечности.

«Уже всех тошнит от этого сериала, нет, всё равно 24-й сезон», — резюмировал политолог.

Джеффри Эпштейн скончался в августе 2019 года в следственном изоляторе Нью-Йорка, где находился под стражей по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Официальная версия — самоубийство через повешение. Обстоятельства его гибели по сей день остаются предметом споров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru