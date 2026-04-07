Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Дядю Женю Пригожина воскрешают не просто так: Одно заявление вернуло нас к теме

09:23, 07 апр 2026

Эррол Маск сделал сенсационное заявление о смерти финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Российский политолог Сергей Маркелов прокомментировал его слова и объяснил, почему подобные истории регулярно возникают в публичном пространстве — в том числе применительно к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск публично усомнился в гибели осуждённого финансиста Джеффри Эпштейна, заявив, что тот жив. Его слова прокомментировал политолог Сергей Маркелов в эфире «Царьграда», проведя параллель с аналогичными разговорами, которые возникали после авиакатастрофы, унёсшей жизнь Евгения Пригожина.

По словам Маркелова, подобные истории возникают закономерно — всякий раз, когда вокруг резонансного события сохраняется информационная непрозрачность. Люди не получают исчерпывающих ответов и начинают самостоятельно достраивать картину произошедшего.

«Всегда такая история. Когда не стоит точка в оценке людьми какой-то ситуации, скажем, загадочной, которая непонятна многим, когда всё за каким-то забором, люди пытаются придумать хоть какое-то решение», — пояснил политолог.

Эксперт указал, что дефицит достоверной информации об Эпштейне существовал изначально: всё происходившее с финансистом было далеко от широкой публики. Сейчас люди получают лишь фрагменты сведений, и в этом вакууме периодически появляются снимки с якобы живым осуждённым. Маркелов связал этот феномен с потребностью людей в завершённости: длительное пребывание в состоянии неопределённости психологически невыносимо.

«Мы не можем жить всю жизнь в многоточиях», — констатировал он, добавив, что рано или поздно общество приходит к версии о том, что фигурант скандальной истории жив и однажды всё объяснит.

Схожий механизм, по мнению политолога, работал и в отношении Пригожина. Неясность обстоятельств авиакатастрофы над Тверской областью в августе 2023 года дала почву для версий о том, что основатель «Вагнера» выжил. Маркелов расценивает оба случая как проявление одной и той же закономерности: там, где нет исчерпывающего объяснения, возникает информационный заменитель.

Сам факт появления слов Эррола Маска в публичном пространстве политолог оценил как типичный информационный вброс. При этом он отметил двойную привлекательность ситуации: интерес вызывает и содержание заявления, и личность того, кто его сделал.

Маркелов также обозначил специфику восприятия подобных историй в России. По его словам, любые сведения об американской внутренней жизни воспринимаются здесь как подтверждение скрытой нестабильности в США.

Характеризуя природу таких нарративов в целом, эксперт прибег к сравнению с многосезонными телесериалами: каждый финал сезона заканчивается на полуслове, зрители требуют продолжения, и так — до бесконечности.

«Уже всех тошнит от этого сериала, нет, всё равно 24-й сезон», — резюмировал политолог.

Джеффри Эпштейн скончался в августе 2019 года в следственном изоляторе Нью-Йорка, где находился под стражей по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Официальная версия — самоубийство через повешение. Обстоятельства его гибели по сей день остаются предметом споров.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен