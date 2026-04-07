Путин выставляет против НАТО свою "птичку": Такого ещё не было. ПВО и ПРО США "мёртвые". Юмористы из Пентагона резко замолкли

09:28, 07 апр 2026

Китайское издание 360kuai опубликовало материал о российской крылатой ракете «Буревестник», указав, что её постановка на боевое дежурство может кардинально изменить баланс в сфере стратегического сдерживания. Статью в переводе распространило издание АБН24.

Президент России Владимир Путин ещё в октябре 2024 года сообщил, что «Буревестник» завершил все финальные испытания. По его словам, для введения ракеты в боевой состав оставалось выполнить последние организационные шаги. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии «МК» осенью 2025 года оценил, что этот процесс может занять около года.

Ключевой особенностью «Буревестника» является ядерная энергетическая установка, которая теоретически обеспечивает ракете неограниченную дальность полёта. Авторы публикации в 360kuai указывают, что именно это свойство ставит под сомнение эффективность американских систем противовоздушной и противоракетной обороны: ракета способна следовать по маршруту вне зоны устойчивого радарного обнаружения, что существенно затрудняет её перехват.

По оценке издания, дорогостоящие оборонные комплексы США в случае применения подобного оружия могут оказаться неэффективными. Авторы статьи пришли к выводу, что «Буревестник» способен стать ключевым инструментом в системе асимметричного сдерживания.

Помимо «Буревестника», в материале упоминается межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая также должна в ближайшее время войти в боевой состав российских стратегических сил. Оба комплекса, по оценке китайского издания, рассчитаны на поражение целей в любой точке земного шара.

Название «Буревестник» ракета получила в честь морской птицы — отсюда и неофициальное обозначение «птичка», которое нередко используется в публикациях об этом оружии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru