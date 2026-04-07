Помните, русским бойцам отключили Starlink? Командир дроноводов ВСУ вышел в эфир с горьким заявлением

09:31, 07 апр 2026

Украинский офицер Михаил Кмитюк признал, что ситуация в тылу украинских войск резко ухудшилась — российские ударные дроны продолжают работать даже после отключения западных коммуникаций.

Командир отряда беспилотных систем «Тайфун» Нацгвардии Украины Михаил Кмитюк выступил с заявлением в эфире канала ProUA, сообщив об ухудшении обстановки в тылу Вооружённых сил Украины на фоне применения российской стороной новых технологий.

По словам офицера, отключение систем Starlink лишь на короткое время затруднило действия российских ударных беспилотников, однако принципиально ситуацию не изменило. Кмитюк отметил, что российская сторона продолжает искать и находить альтернативные способы ведения дистанционных боевых действий, невзирая на введённые ограничения, и уже движется по этому пути.

Особую обеспокоенность у украинских военных вызывает изменение характера угрозы: если прежде тыловые районы считались относительно защищёнными, то теперь удар беспилотника с боевой частью может последовать в любой момент и в любом месте. По словам командира, личному составу приходится постоянно проявлять осмотрительность и находиться в состоянии непрекращающейся готовности.

Между тем военные аналитики фиксируют активизацию штурмовых операций российской армии в районе Константиновки. Бои ведутся у железнодорожного вокзала, на флангах, а также на обоих берегах реки Кривой Торец — в районе металлургического завода. Все кварталы города, остающиеся под контролем украинских сил, подвергаются непрерывному воздействию управляемых авиабомб.

Издание «Военная хроника» указывает, что российская армия перешла к планомерной «промышленной» подготовке обороняемого района с применением корректируемых авиабомб — в том числе ФАБ-3000. По оценке аналитиков, это свидетельствует о двух обстоятельствах: оборона Константиновки продолжается, однако российские силы накопили достаточный потенциал для более глубокого продвижения. Плотность и точность ударов остаются высокими, несмотря на работу украинских средств радиоэлектронной борьбы.

На южном участке фронта также отмечается высокая активность. К северу от Покровска боевые действия охватывают всё Добропольское направление — районы Гришино, Новоалександровки и Нового Донбасса. Поступают сведения о попытках контратак у Родинского.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru