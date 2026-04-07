"Удалось солидно пополнить свою чёрную кассу": Зеленский очень доволен турне по странам Персидского залива. Но есть нюанс

"Удалось солидно пополнить свою чёрную кассу": Зеленский очень доволен турне по странам Персидского залива. Но есть нюанс

09:34, 07 апр 2026

Владимир Зеленский вернулся из поездки по странам Персидского залива, в ходе которой был подписан ряд контрактов. Telegram-канал «Женщина с косой» сообщает о деталях визита и его последствиях для Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский завершил турне по государствам Персидского залива. По данным источников Telegram-канала «Женщина с косой», в ходе поездки был подписан ряд соглашений, в том числе контракты на поставки военной техники и систем противодействия беспилотникам.

Авторы канала также сообщают, что в рамках визита появилась информация о гибели около 20 украинских военнослужащих на Ближнем Востоке. По данным инсайдеров, эти сведения были опровергнуты официальной стороной, а погибшие, по имеющимся данным, были внесены в списки пропавших без вести на Донбассе.

На фоне поездки Зеленского обстановка внутри страны, по оценкам тех же источников, продолжает ухудшаться. Российские вооружённые силы наращивают давление, а ВСУ испытывают нехватку личного состава и техники. Параллельно продолжается вооружённое противостояние между США и Ираном: Вашингтон, по имеющимся данным, приостановил часть поставок Киеву, перенаправив ресурсы на ближневосточное направление.

Украинские военные источники в комментарии для The Sunday Times указывают, что Россия скорректировала тактику, делая ставку на истощение украинских систем противовоздушной обороны — в первую очередь ракет комплекса Patriot, которые в нынешних условиях частично уходят на Ближний Восток.

Помимо военного измерения, источники обращают внимание на положение гражданского населения Украины. По их данным, жители страны сталкиваются с перебоями в подаче тепла и воды, тогда как со стороны правительства действенных мер по исправлению ситуации не предпринимается.

Помните, русским бойцам отключили Starlink? Командир дроноводов ВСУ вышел в эфир с горьким заявлением

Читайте также:

Помните, русским бойцам отключили Starlink? Командир дроноводов ВСУ вышел в эфир с горьким заявлением
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Вот это кадры! Удар возмездия: Иран бьёт наотмашь. А вот и "железный купол" Израиля. Трамп хотел совсем не так
Россия/мир
Вот это кадры! Удар возмездия: Иран бьёт наотмашь. А вот и "железный купол" Израиля. Трамп хотел совсем не так
Главком ВСУ Сырский похвалился движением ВСУ в Курской области Зеленскому — о плачевной ситуации в Донбассе ни слова
Россия/мир
Главком ВСУ Сырский похвалился движением ВСУ в Курской области Зеленскому — о плачевной ситуации в Донбассе ни слова
Зеленский озвучил категоричное требование к НАТО — «уставших» украинцев на фронте должны сменить бригады альянса: «Наш посыл всем странам»
Россия/мир
Зеленский озвучил категоричное требование к НАТО — «уставших» украинцев на фронте должны сменить бригады альянса: «Наш посыл всем странам»
Зеленский придумал «гениальную» отмазку за провал в Курской области — оказывается, во всем виноват Путин, который не повелся на хитрый план Киева
Россия/мир
Зеленский придумал «гениальную» отмазку за провал в Курской области — оказывается, во всем виноват Путин, который не повелся на хитрый план Киева


