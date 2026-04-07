09:34, 07 апр 2026

Владимир Зеленский вернулся из поездки по странам Персидского залива, в ходе которой был подписан ряд контрактов. Telegram-канал «Женщина с косой» сообщает о деталях визита и его последствиях для Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский завершил турне по государствам Персидского залива. По данным источников Telegram-канала «Женщина с косой», в ходе поездки был подписан ряд соглашений, в том числе контракты на поставки военной техники и систем противодействия беспилотникам.

Авторы канала также сообщают, что в рамках визита появилась информация о гибели около 20 украинских военнослужащих на Ближнем Востоке. По данным инсайдеров, эти сведения были опровергнуты официальной стороной, а погибшие, по имеющимся данным, были внесены в списки пропавших без вести на Донбассе.

На фоне поездки Зеленского обстановка внутри страны, по оценкам тех же источников, продолжает ухудшаться. Российские вооружённые силы наращивают давление, а ВСУ испытывают нехватку личного состава и техники. Параллельно продолжается вооружённое противостояние между США и Ираном: Вашингтон, по имеющимся данным, приостановил часть поставок Киеву, перенаправив ресурсы на ближневосточное направление.

Украинские военные источники в комментарии для The Sunday Times указывают, что Россия скорректировала тактику, делая ставку на истощение украинских систем противовоздушной обороны — в первую очередь ракет комплекса Patriot, которые в нынешних условиях частично уходят на Ближний Восток.

Помимо военного измерения, источники обращают внимание на положение гражданского населения Украины. По их данным, жители страны сталкиваются с перебоями в подаче тепла и воды, тогда как со стороны правительства действенных мер по исправлению ситуации не предпринимается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru