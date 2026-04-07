09:38, 07 апр 2026

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предупредил о подготовке к более тяжёлой фазе боевых действий, несмотря на кажущееся снижение интенсивности российских ударов. Тем временем украинские беспилотники атаковали Краснодарский край — пострадали десять человек. На внешнем контуре конфликта Польша приступила к масштабным учениям, а Эстония заявила о готовности к отражению возможного вторжения.

В ночь с 5 на 6 апреля российские вооружённые силы нанесли серию ударов по украинским регионам, тогда как Украина провела масштабную атаку на объекты Краснодарского края. Об этом сообщает ряд военных экспертов и региональные должностные лица.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обратил внимание на то, что за истекшие сутки по территории Украины было нанесено свыше 30 ударов. По его оценке, на первый взгляд это может показаться снижением активности по сравнению с пиковыми периодами — без признаков массированной перегрузки и без охвата всей географии страны. Однако именно в этом, по словам эксперта, кроется главная особенность текущего момента: цифры создают ложное впечатление.

Под удар попали Харьковская, Сумская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Черниговская и Херсонская области. Лебедев указал, что речь идёт не о хаотичных прилётах, а о целенаправленной работе по ключевым узлам инфраструктуры. Харьков подвергся серийным ударам с последующей доработкой целей, Одесса — волновым налётам с усилением в ночное время, Сумская область функционирует как постоянная зона давления. Прочие направления, по его словам, задействованы точечно, но не случайно.

Эксперт подчеркнул, что подобные периоды, как правило, остаются вне поля зрения широкой аудитории — без впечатляющих карт с сотнями отметок и без резонансных разрушений. Между тем именно в такие дни, по его убеждению, закладывается основа для следующих, значительно более тяжёлых фаз боевых действий.

Параллельно разворачивалась атака на российской стороне. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что массированный налёт украинских беспилотников на регион начался утром 5 апреля и продолжался до следующей ночи. В состояние максимальной готовности были приведены все экстренные службы в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других населённых пунктах края. На протяжении дня работали сирены системы оповещения.

Наиболее острая ситуация сложилась в Новороссийске. По данным на утро 6 апреля, пострадали восемь человек: двое детей из частного дома, один взрослый из того же домовладения, трое жителей многоквартирного дома и ещё двое — находившихся на трассе между селом Кабардинка и городом. Все госпитализированы. Кондратьев уточнил, что при необходимости санитарная авиация доставит наиболее тяжёлых пострадавших в Краснодар. К середине дня стало известно ещё о двух раненых, в результате чего общее число пострадавших достигло десяти человек.

В ходе атаки повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Фрагменты беспилотников также были обнаружены на территории нескольких предприятий. Губернатор отметил, что отражение атаки на момент его заявления продолжалось.

Военный аналитик Юрий Подоляка расценил произошедшее как свидетельство системной работы украинского командования по российским тыловым объектам. По его оценке, противник целенаправленно стремится существенно сократить возможности России по экспорту нефти и нефтепродуктов на мировые рынки. Подоляка отметил, что эти усилия нельзя назвать безрезультатными.

В этом контексте в сети вновь появились ссылки на публикацию газеты The New York Times, вышедшую перед началом нынешнего года. Издание сообщало, что удары Украины по российским военным заводам и энергетическим объектам готовятся при участии агентуры ЦРУ, а президент США Дональд Трамп дал согласие на проведение соответствующей операции. Согласно той публикации, Трамп положительно оценил скрытую роль американского ведомства в этих действиях, поскольку такой формат позволяет ему публично отрицать причастность, сохраняя при этом инструменты давления. Сообщалось также, что ЦРУ уполномочено содействовать ударам украинскими беспилотниками по судам так называемого теневого флота в акватории Чёрного и Средиземного морей.

На фоне событий непосредственно в зоне боевых действий напряжённость нарастает и на внешнем контуре. Военный эксперт Андрей Богодель сообщил, что Польша приступила к непосредственной подготовке всей системы государственного управления к возможному вооружённому конфликту. В начале апреля в стране стартовали масштабные учения под названием «Край», в которых задействованы президент, премьер-министр, члены правительства, руководство спецслужб и командование вооружённых сил.

По данным ряда утечек, сценарий манёвров предусматривает моделирование начала вооружённого конфликта и алгоритмов действий государственных структур в первые часы кризиса. Аналитическое издание БелВПО обращает внимание на то, что уровень секретности учений не соответствует их декларируемому оборонительному характеру, а сами манёвры сопровождаются постоянными консультациями польской стороны с Брюсселем и Вашингтоном. По оценке Богоделя, тематика подобных учений, регулярно проводимых под эгидой НАТО вблизи границ Белоруссии и России, свидетельствует об интенсивной подготовке альянса к потенциальному конфликту с Союзным государством.

Своей позиции не скрывает и Эстония. Канцлер МИД республики Йонатан Всевиов заявил, что страна готова отразить возможное вторжение и не намерена занимать пассивную позицию в случае агрессии. По его словам, эстонские вооружённые силы смогут действовать уже в первые часы потенциального конфликта. Всевиов напомнил, что Эстония направляет около пяти процентов валового внутреннего продукта на оборонные нужды и формирует полноценное дивизионное соединение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru