Спецпредупреждение не сработало. Что дальше? Прибалтика смеётся над Россией

09:12, 08 апр 2026

В начале апреля 2026 года МИД России передал странам Балтии специальное предупреждение в связи с тем, что украинские беспилотники проходили через их воздушное пространство для атак на российские портовые объекты. Уже на следующую ночь после заявления официального представителя МИД Марии Захаровой удары повторились. Расчёты ПВО сообщили об уничтожении 20 дальнобойных беспилотников над Ленинградской областью.

В последнюю неделю марта 2026 года украинские вооружённые силы нанесли четыре массированных удара по портовой и нефтеперерабатывающей инфраструктуре на севере России — по объектам в Усть-Луге, Приморске и Киришскому НПЗ. Беспилотники запускались с западных территорий Украины и следовали к целям через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. Часть из них не достигла целей и упала на юге Финляндии. Маршруты движения беспилотных групп были установлены в том числе по факту падения аппаратов непосредственно на территориях прибалтийских республик. Об этих событиях сообщает ряд российских политических и военных экспертов, а также официальные представители МИД России.

В ответ на произошедшее МИД Латвии вручил ноту протеста временному поверённому в делах России. Финская сторона выразила обеспокоенность, однако адресовала её не участникам атак, а российским средствам радиоэлектронной борьбы — со ссылкой на то, что именно они могли повлиять на траекторию украинских беспилотников.

6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва направила прибалтийским государствам так называемое специальное предупреждение. По её словам, упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение, и если у них хватит ума, они прислушаются, в противном случае им придётся иметь дело с ответом.

Реакция последовала незамедлительно: уже в ночь с 6 на 7 апреля удары по Ленинградской области были повторены. К утру вторника российские расчёты противовоздушной обороны отчитались об уничтожении 20 дальнобойных беспилотников. В неофициальных источниках появились сведения о поражении объектов портовой инфраструктуры, однако официального подтверждения эта информация не получила.

С точки зрения военной логики происходящее поддаётся объяснению. В конце марта украинская сторона причинила определённый ущерб инфраструктуре в Усть-Луге, после чего переключилась на удары по черноморским портам, также задействованным в экспорте нефти. За этот период российские ремонтные службы восстановили работу терминала, после чего последовал повторный удар — с целью нанести максимальный ущерб уже восстановленным мощностям. Аналогичная тактика применялась российской стороной в отношении украинской энергетической инфраструктуры: между сериями ударов оставлялись временные промежутки, позволявшие противнику частично восстановить объекты, что давало возможность оценивать их реальное состояние и не расходовать ресурсы на повторные атаки по уже выведенным из строя установкам.

Политическое измерение ситуации оказывается более сложным. Политолог Дмитрий Матюшенков в комментарии для издания «Царьград» расценил заявление Захаровой как качественный переход в дипломатическом противостоянии Москвы с прибалтийскими республиками. По его оценке, если прежде риторика российской стороны сводилась к выражению озабоченности и общим предостережениям, то теперь речь идёт о чётком обозначении границ, пересечение которых повлечёт за собой конкретные ответные действия. Эксперт также указал, что Россия фиксирует обязанность каждого государства контролировать собственное воздушное пространство, что исключает возможность ссылок на недопонимание в будущем.

Вместе с тем Матюшенков отметил, что Москва не стремится к немедленному силовому решению вопроса и оставляет прибалтийским странам временной люфт для изменения позиции. По его словам, любые последующие инциденты будут рассматриваться российской стороной как осознанная эскалация конфликта со стороны государств Балтии.

Военный блогер Юрий Подоляка придерживается иной точки зрения. В своём комментарии он указывает, что отсутствие реального, а не декларативного ответа на повторные удары через эстонское воздушное пространство будет воспринято как проявление слабости, а не решимости. По его словам, необходим ответ, который заставит Эстонию пересмотреть своё поведение.

В более широком контексте эксперты обращают внимание на существенный сдвиг в балансе беспилотных средств поражения. По данным аналитиков, в марте 2026 года Украина впервые запустила больше дальнобойных дронов, чем Россия: 11 211 единиц против 5 833. Это соотношение отражает масштабную работу, которую ведут европейские государства по развёртыванию производственных мощностей для нужд украинских вооружённых сил.

На территории Европы действуют десятки предприятий, специализирующихся на выпуске беспилотников. Совокупные инвестиции в этом направлении превысили полтора миллиарда евро. В феврале 2026 года в Германии был открыт завод, который обязался поставить украинской армии 10 тысяч единиц техники различного класса. До конца года в Европе планируется запустить не менее десяти аналогичных предприятий. Производство беспилотников уже ведётся в Дании, Чехии, Нидерландах, Великобритании и Германии. При этом фиксируется переход от небольших гибких производителей к крупным промышленным структурам.

В числе таких структур — французский автопроизводитель Renault, заявивший о намерении перепрофилировать два своих завода — в Ле-Мане и Клеоне — под выпуск дальнобойных беспилотников. На эти цели компания планирует направить один миллиард евро. Планируемый объём производства составляет до 600 единиц в месяц на протяжении следующих десяти лет, что в совокупности даст порядка 72 тысяч аппаратов к 2036 году. Официальных заявлений о намерении поставлять эту продукцию украинским вооружённым силам пока не поступало.

Координатор русского подполья Сергей Лебедев в разговоре с «Царьградом» указал на финансовое превосходство европейской стороны и обозначил необходимость решения внутренних вопросов для обеспечения сопоставимого уровня возможностей.

В качестве одного из возможных вариантов ответных действий ряд комментаторов называет симметричный шаг — запуск российских беспилотников по западным районам Украины через воздушное пространство тех же прибалтийских государств. Подобный сценарий поставил бы европейские страны перед практической необходимостью реагировать на последствия собственных решений: определять, сбивать ли российские дроны или пропускать их, и нести связанные с этим издержки. Кроме того, это потребовало бы от европейских союзников постоянного расходования ресурсов на реагирование, а не их накопления. Возможным дополнением к такой тактике могло бы стать периодическое поражение зенитных расчётов с помощью тех же беспилотников.

Тем не менее ни одно из упомянутых решений официально не рассматривается российской стороной в качестве объявленной меры реагирования. Ситуация остаётся открытой: предупреждение Москвы прозвучало, удары продолжились, а вопрос о том, какими будут дальнейшие шаги российской стороны, пока остаётся без ответа.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru