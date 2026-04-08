Трамп пошёл на попятную: Вместо ультиматума и ядерной войны – перемирие на две недели

09:16, 08 апр 2026

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения собственного ультиматума Ирану объявил о согласии на двухнедельное прекращение огня. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, ключевым условием перемирия остаётся полное, незамедлительное и безопасное открытие Ормузского пролива иранской стороной. Решение, по его словам, было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром, которые обратились к нему с просьбой воздержаться от применения военной силы против Ирана.

Трамп также сообщил, что между двумя странами достигнуты договорённости о взаимном прекращении огня. Официальной причиной изменения позиции президент США назвал выполнение всех поставленных военных задач и продвинутую стадию переговоров о долгосрочном урегулировании на Ближнем Востоке.

Отдельно Трамп отметил, что основой для будущего соглашения послужили предложения иранской стороны, представившей документ из десяти пунктов. По его словам, большинство разногласий между Вашингтоном и Тегераном уже сняты, а оставшиеся вопросы предполагается урегулировать в течение двух недель.

Информация о возможном прекращении огня начала появляться в арабских и ливанских средствах массовой информации накануне заявления Трампа. Западные телеканалы подтвердили, что в переговорах участвовали представители Пакистана, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс. По данным журналистов, официальное объявление о перемирии могло последовать уже в ту же ночь.

Иранская сторона на момент публикации заявлений Трампа и сообщений в СМИ никак не отреагировала.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru