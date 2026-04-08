Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Трамп пошёл на попятную: Вместо ультиматума и ядерной войны – перемирие на две недели

Трамп пошёл на попятную: Вместо ультиматума и ядерной войны – перемирие на две недели

09:16, 08 апр 2026

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения собственного ультиматума Ирану объявил о согласии на двухнедельное прекращение огня. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в последние часы перед окончанием срока выдвинутого им же ультиматума Ирану заявил о готовности приостановить военные действия на две недели. Соответствующее заявление появилось на его странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, ключевым условием перемирия остаётся полное, незамедлительное и безопасное открытие Ормузского пролива иранской стороной. Решение, по его словам, было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром, которые обратились к нему с просьбой воздержаться от применения военной силы против Ирана.

Трамп также сообщил, что между двумя странами достигнуты договорённости о взаимном прекращении огня. Официальной причиной изменения позиции президент США назвал выполнение всех поставленных военных задач и продвинутую стадию переговоров о долгосрочном урегулировании на Ближнем Востоке.

Отдельно Трамп отметил, что основой для будущего соглашения послужили предложения иранской стороны, представившей документ из десяти пунктов. По его словам, большинство разногласий между Вашингтоном и Тегераном уже сняты, а оставшиеся вопросы предполагается урегулировать в течение двух недель.

Информация о возможном прекращении огня начала появляться в арабских и ливанских средствах массовой информации накануне заявления Трампа. Западные телеканалы подтвердили, что в переговорах участвовали представители Пакистана, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс. По данным журналистов, официальное объявление о перемирии могло последовать уже в ту же ночь.

Иранская сторона на момент публикации заявлений Трампа и сообщений в СМИ никак не отреагировала.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен