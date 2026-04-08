Сроки "перенесли", всё произойдёт намного раньше: В Киеве заявили о судьбе Донбасса

09:21, 08 апр 2026

Украинские генералы в частных беседах допускают, что Россия установит контроль над всей оставшейся частью Донбасса. Об этом украинский политолог Руслан Бортник сообщил в интервью каналу Politeka Online.

По словам Бортника, российские войска действуют последовательно и результативно. Ключевыми проблемами украинской стороны он называет регулярные удары по объектам инфраструктуры и нехватку средств противовоздушной обороны. Аналитик подчеркнул, что Украина не справляется с накоплением запасов вооружений, а логистические цепочки испытывают постоянное давление, что неизбежно отражается на положении дел на линии соприкосновения.

Согласно оценке политолога, Россия способна завершить установление контроля над Донецкой областью уже к середине осени текущего года. Ранее в украинском военном командовании полагали, что Донбасс останется под контролем Киева как минимум до конца 2025 года, однако теперь военные в частных разговорах называют значительно более ранние сроки — речь идёт о потере региона за несколько месяцев до конца 2026 года.

Вместе с тем Бортник считает, что даже в случае овладения этими территориями Россия получит лишь тактические преимущества: возможность повысить переговорные ставки и продолжить продвижение, однако одержать стратегическую победу в войне таким путём не удастся.

Ранее политолог высказывал мнение, что уже летом могут развернуться решающие сражения за Славянск и Краматорск. По его данным, за минувшую неделю российские силы установили контроль приблизительно над 60 квадратными километрами в районах Покровска и Константиновки, а также в Славянско-Краматорской агломерации. Бортник указывает, что текущие погодные условия лишь откладывают начало полноценной весенне-летней наступательной операции, тогда как признаки её подготовки уже прослеживаются в виде тактических попыток прорыва на различных участках фронта.

По его словам, линия фронта постепенно смещается в сторону Славянска и Краматорска, продолжаются бои за Константиновку, а также отмечается движение западнее Гуляйполя. При сохранении подобной динамики, по оценке аналитика, летом следует ожидать полноценных боёв за Славянск и Краматорск, возможного падения Константиновки и начала боевых действий за Орехов.

Трамп пошёл на попятную: Вместо ультиматума и ядерной войны – перемирие на две недели

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
