Трамп понял, кто впутал его в войну с Ираном. Но, кажется, поздно: Пути выхода из конфликта отсекаются

09:26, 08 апр 2026

Иран и США получили пакистанский проект урегулирования конфликта, предусматривающий поэтапное прекращение боевых действий. Тегеран отказался от промежуточных договорённостей, а дипломатические каналы, по имеющимся данным, закрыты. Депутат Госдумы Михаил Делягин оценил перспективы выхода из противостояния.

Пакистан разработал проект урегулирования американо-иранского конфликта и передал его обеим сторонам — об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Документ предполагает поэтапное завершение противостояния: первым шагом должно стать немедленное прекращение огня, следующим — переход к переговорам о долгосрочном соглашении. Уже на начальной стадии планируется возобновить судоходство через Ормузский пролив, а выход на финальные договорённости, по расчётам авторов инициативы, возможен в срок от 15 до 20 дней. В качестве условий урегулирования фигурируют ограничения ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкционного давления и разморозку зарубежных активов страны.

Иранская сторона, однако, отвергла концепцию временного перемирия. По данным агентства IRNA, в Тегеране расценивают паузу в боевых действиях как возможность для противника перегруппироваться и нарастить интенсивность ударов. Иранские официальные лица настаивают на полном и окончательном прекращении конфликта без каких-либо промежуточных этапов.

Аналитический ресурс OSINTdefender сообщил о дополнительном осложнении: иранские власти, по имеющимся сведениям, закрыли дипломатические каналы, которые прежде функционировали при посредничестве Пакистана и использовались для двусторонних контактов.

Перспективы урегулирования прокомментировал депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин в программе «Итоги дня» на телеканале Царьград. По его оценке, президент США Дональд Трамп осознал природу конфликта, в который оказался втянут, однако это понимание пришло с запозданием — пространство для манёвра у Вашингтона последовательно сужается.

По словам парламентария, американский лидер установил, кто именно инициировал его вовлечение в противостояние с Ираном: речь идёт не об израильской стороне напрямую, а о британских структурах, действовавших через неё и оказывавших влияние на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В этих условиях, отметил Делягин, американская сторона приступила к выработке миротворческих инициатив.

Вместе с тем, по его словам, даже гипотетическое достижение договорённостей между Вашингтоном и Тегераном не исключает продолжения конфликта: Израиль сохраняет возможность для самостоятельных действий. Депутат сослался на прецедент: после того как Трамп объявил о временном отказе от ударов по иранской энергетической инфраструктуре, Израиль провёл атаку спустя четыре часа. Если же израильская сторона воздержится от удара в результате договорённостей с Вашингтоном, аналогичные действия, по мнению Делягина, могут быть предприняты третьими игроками.

Автор: Семен Подгорный
