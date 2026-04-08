Хотели ударить по Бастрыкину. И нарвались на Путина. Что теперь?

09:34, 08 апр 2026

Политолог Илья Ухов рассказал телеканалу Царьград, как трагедия с паводками в Дагестане превращается в инструмент давления на федеральные власти через заблокированные в России социальные сети.

На фоне разрушительных ливней, сошедших селей и подтоплений в Дагестане в сети появились видеоролики с обвинениями в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Дестабилизирующий контент распространяется через Instagram* — социальную сеть компании Meta*, признанной в России экстремистской организацией и запрещённой. О том, что происходит и чем это грозит, политолог Илья Ухов рассказал в беседе с Царьградом.

На записях, которые распространяются в Instagram*, некий мужчина с бородой возмущается: Бастрыкин берёт под личный контроль уголовные дела с участием выходцев из Дагестана, однако ситуацию с затоплением республики якобы не замечает. Комментарии под роликами заполнены поддерживающими высказываниями, тогда как логичные вопросы о причастности главы СК к паводкам последовательно игнорируются.

Политолог обратил внимание на принципиальную подмену: ответственность за ликвидацию последствий стихии взял на себя не Бастрыкин, а лично президент страны. На федеральном уровне регулярно проходят совещания, глава государства дал соответствующие поручения, а в регион направляется представительная делегация руководителей профильных министерств и ведомств.

Отдельно Ухов указал на давно сложившуюся особенность заблокированных платформ применительно к Северному Кавказу. По его словам, Instagram* и Facebook* традиционно служили площадкой для концентрации радикально настроенных пользователей. Даже в комментариях под нейтральными публикациями — спортивными или бытовыми — регулярно появляются высказывания откровенно сепаратистского, антироссийского и русофобского характера.

В качестве иллюстрации политолог привёл пример с известными бойцами смешанных единоборств, которые на международных соревнованиях выходили на арену, завернувшись в флаг Дагестана, а не России. По мнению Ухова, это отражает реальное положение дел: значительная часть местной молодёжи находится под влиянием антироссийской салафитской идеологии. Он подчеркнул, что не утверждает о большинстве, однако доля таких людей весомая.

Политолог признал: простого и быстрого решения этой проблемы не существует. Власти нередко говорят о необходимости формировать общероссийскую гражданскую идентичность — особенно в национальных республиках. Она должна строиться на признании государствообразующей роли русского народа и осознании ценности страны как единого целого. Однако на практике даже публичные фигуры, которых принято называть лидерами общественного мнения, зачастую ставят региональную принадлежность выше общенациональной.

По убеждению Ухова, государству необходимо перестать закрывать глаза на активность в заблокированных сетях и начать работать там самостоятельно — продвигая прогосударственную повестку. Игнорирование этого пространства, по его словам, уже привело к формированию антироссийских взглядов у целого поколения на Северном Кавказе. Политолог расценивает происходящее не как потенциальную угрозу, а как угрозу, которая реализовалась.

* - Компания Meta (и её продукты WhatsApp, Facebook, Instagram) признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Автор: Семен Подгорный