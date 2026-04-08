"Готовится запуск "Орешника": Терпение России закончилось? После новой атаки на Ленобласть запаниковали уже в Киеве

09:43, 08 апр 2026

Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о подготовке запуска российской ракеты с полигона Капустин Яр. Официального подтверждения этим данным пока нет.

В ночь с 6 на 7 апреля Ленинградская область подверглась очередной атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, уточнив, что режим воздушной опасности снят, а аэропорт Пулково, временно приостанавливавший работу, вернулся к штатному расписанию.

Атака произошла спустя несколько часов после того, как официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от прибалтийских государств прекратить использование своего воздушного пространства для запуска украинских дронов. По данным военного эксперта, заслуженного военного лётчика генерал-майора авиации Владимира Попова, ранее высказывавшегося для mk.ru, лёгкомоторный беспилотник практически не способен самостоятельно преодолеть более тысячи километров без постоянной коррекции курса: изменение давления или направления ветра делает такой полёт крайне ненадёжным. Это означает, что управление аппаратами осуществляется с земли — с территории, расположенной значительно ближе к цели, чем Украина.

Власти Литвы заняли иную позицию: премьер-министр страны заявила, что беспилотник, упавший на литовской территории, отклонился от маршрута вследствие технической неисправности. Претензий к Киеву официальный Вильнюс не предъявляет.

Тем временем Россия наносит ответные удары по украинской территории. По информации украинских источников, в Черниговской области в результате попадания дронов загорелось здание налоговой инспекции в Новгороде-Северском. В Прилуках огонь охватил городскую администрацию. Также фиксируются поражения объектов энергетической инфраструктуры.

Наибольшую обеспокоенность в Киеве вызывает другое. Издание «ПолитНавигатор» сообщает, что украинские мониторинговые ресурсы распространяют сведения о подготовке запуска ракетного комплекса «Орешник» с полигона Капустин Яр. В качестве возможной цели называется аэродром Вооружённых сил Украины в Староконстантинове. Жителям западных регионов Украины, по этим же данным, направлены предупреждения.

Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало. Ранее «Орешник» уже применялся Россией в ответ на удары по своей территории. Украинский политолог Михаил Чаплыга, находящийся в Европе, прокомментировал ночные события в Ленинградской области в своих публикациях, назвав ночь без атаки на регион исключением из правил.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru