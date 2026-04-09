Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
"Сбивать над территорией прибалтийских республик": Решение по летящим через Эстонию БПЛА нашёл военный эксперт

09:07, 09 апр 2026

Военный эксперт Борис Джерелиевский предложил разместить радиолокационные станции на аэростатах для раннего обнаружения украинских беспилотников, летящих через страны Балтии в сторону Ленинградской области. По его словам, это позволит перехватывать дроны ещё над прибалтийской территорией.

Украинские беспилотники продолжают атаковать район порта Усть-Луга в Ленинградской области, проникая в российское воздушное пространство через страны Балтии. 7 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили 22 дрона — об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Решение проблемы раннего обнаружения БПЛА предложил военный эксперт Борис Джерелиевский в эфире программы «Мы в курсе» на канале Царьград.

Налёты на портовую инфраструктуру Усть-Луги, через которую осуществляется экспорт российских энергоносителей, фиксируются с 25 марта. За прошедшие две недели беспилотники неоднократно появлялись в небе над регионом. Несмотря на предупреждения со стороны российских официальных лиц — пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и официального представителя МИД Марии Захаровой — атаки не прекращаются.

Ключевая сложность перехвата связана с географией маршрута. Расстояние от границы с Эстонией до Усть-Луги составляет всего около 20 километров, которые беспилотник преодолевает за пять-семь минут. За столь короткое время возможности для перехвата крайне ограничены. Дополнительную трудность создаёт и высота полёта дронов — порядка 50 метров и ниже, что существенно затрудняет их своевременное обнаружение.

По оценке Джерелиевского, количество самолётов дальнего радиолокационного обнаружения у России невелико, что и порождает проблему «слепой зоны» на данном направлении. В качестве технического решения эксперт предложил установить антенны радиолокационных станций на аэростатах. Такой подход, по его словам, обеспечит так называемый загоризонтный обзор и позволит обнаруживать приближающиеся беспилотники на значительно большем удалении — уже над территорией прибалтийских государств.

Джерелиевский также отметил, что прибалтийские страны де-факто открыли своё воздушное пространство для украинских дронов, летящих в сторону России. Вопрос о самостоятельности этих государств в принятии подобных решений эксперт счёл второстепенным. По его мнению, нынешняя международная обстановка — кризис внутри НАТО и сосредоточенность США на Ближнем Востоке — создаёт благоприятные условия для того, чтобы Москва обозначила конкретные «красные линии» в данном вопросе.

Ранее другой военный эксперт и участник специальной военной операции Андрей Беднарский в разговоре с Царьградом допустил возможность рассмотрения ударов по объектам в странах Балтии. В качестве аргумента он привёл тезис о том, что запуск беспилотников с прибалтийской территории автоматически превращает эти государства в сторону конфликта.

Беднарский также указал на роль Польши: в начале марта Варшава открыла восточную часть своего воздушного пространства для объектов, летящих на высоте до трёх километров. По мнению эксперта, именно через этот коридор украинские беспилотники могли транзитом следовать в направлении Прибалтики, поскольку напрямую телепортироваться с украинской территории они не могли.

В более широком контексте Беднарский охарактеризовал происходящее как многоуровневое противостояние, в котором противоборствующая сторона задействует различные прокси-структуры. Украинские вооружённые формирования он описал как инструмент реализации западного военного заказа. Одновременно он не исключил появления в регионе иных негосударственных вооружённых формирований, действия которых могут затронуть чувствительные объекты прибалтийских государств.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Готовится запуск "Орешника": Терпение России закончилось? После новой атаки на Ленобласть запаниковали уже в Киеве

Читайте также:

"Готовится запуск "Орешника": Терпение России закончилось? После новой атаки на Ленобласть запаниковали уже в Киеве
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Окно возможностей для нашей страны сужается". Честный анализ участника СВО: "Нужно ускоряться в движении к победе"
Россия/мир
"Окно возможностей для нашей страны сужается". Честный анализ участника СВО: "Нужно ускоряться в движении к победе"
Дождались, прибалты? "Россия должна пойти вразнос" - без церемоний
Россия/мир
Дождались, прибалты? "Россия должна пойти вразнос" - без церемоний
Ночной налет «крыльев»: ВСУ выпустили по Москве и регионам РФ десятки БПЛА 15 сентября — рвутся с разных направлений
Россия/мир
Ночной налет «крыльев»: ВСУ выпустили по Москве и регионам РФ десятки БПЛА 15 сентября — рвутся с разных направлений
Спецпредупреждение не сработало. Что дальше? Прибалтика смеётся над Россией
Россия/мир
Спецпредупреждение не сработало. Что дальше? Прибалтика смеётся над Россией


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен