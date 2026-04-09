"Сбивать над территорией прибалтийских республик": Решение по летящим через Эстонию БПЛА нашёл военный эксперт

09:07, 09 апр 2026

Военный эксперт Борис Джерелиевский предложил разместить радиолокационные станции на аэростатах для раннего обнаружения украинских беспилотников, летящих через страны Балтии в сторону Ленинградской области. По его словам, это позволит перехватывать дроны ещё над прибалтийской территорией.

Украинские беспилотники продолжают атаковать район порта Усть-Луга в Ленинградской области, проникая в российское воздушное пространство через страны Балтии. 7 апреля средства противовоздушной обороны уничтожили 22 дрона — об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Решение проблемы раннего обнаружения БПЛА предложил военный эксперт Борис Джерелиевский в эфире программы «Мы в курсе» на канале Царьград.

Налёты на портовую инфраструктуру Усть-Луги, через которую осуществляется экспорт российских энергоносителей, фиксируются с 25 марта. За прошедшие две недели беспилотники неоднократно появлялись в небе над регионом. Несмотря на предупреждения со стороны российских официальных лиц — пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и официального представителя МИД Марии Захаровой — атаки не прекращаются.

Ключевая сложность перехвата связана с географией маршрута. Расстояние от границы с Эстонией до Усть-Луги составляет всего около 20 километров, которые беспилотник преодолевает за пять-семь минут. За столь короткое время возможности для перехвата крайне ограничены. Дополнительную трудность создаёт и высота полёта дронов — порядка 50 метров и ниже, что существенно затрудняет их своевременное обнаружение.

По оценке Джерелиевского, количество самолётов дальнего радиолокационного обнаружения у России невелико, что и порождает проблему «слепой зоны» на данном направлении. В качестве технического решения эксперт предложил установить антенны радиолокационных станций на аэростатах. Такой подход, по его словам, обеспечит так называемый загоризонтный обзор и позволит обнаруживать приближающиеся беспилотники на значительно большем удалении — уже над территорией прибалтийских государств.

Джерелиевский также отметил, что прибалтийские страны де-факто открыли своё воздушное пространство для украинских дронов, летящих в сторону России. Вопрос о самостоятельности этих государств в принятии подобных решений эксперт счёл второстепенным. По его мнению, нынешняя международная обстановка — кризис внутри НАТО и сосредоточенность США на Ближнем Востоке — создаёт благоприятные условия для того, чтобы Москва обозначила конкретные «красные линии» в данном вопросе.

Ранее другой военный эксперт и участник специальной военной операции Андрей Беднарский в разговоре с Царьградом допустил возможность рассмотрения ударов по объектам в странах Балтии. В качестве аргумента он привёл тезис о том, что запуск беспилотников с прибалтийской территории автоматически превращает эти государства в сторону конфликта.

Беднарский также указал на роль Польши: в начале марта Варшава открыла восточную часть своего воздушного пространства для объектов, летящих на высоте до трёх километров. По мнению эксперта, именно через этот коридор украинские беспилотники могли транзитом следовать в направлении Прибалтики, поскольку напрямую телепортироваться с украинской территории они не могли.

В более широком контексте Беднарский охарактеризовал происходящее как многоуровневое противостояние, в котором противоборствующая сторона задействует различные прокси-структуры. Украинские вооружённые формирования он описал как инструмент реализации западного военного заказа. Одновременно он не исключил появления в регионе иных негосударственных вооружённых формирований, действия которых могут затронуть чувствительные объекты прибалтийских государств.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru