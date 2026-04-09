09:12, 09 апр 2026

Ленинградская область в очередной раз оказалась под ударом украинских беспилотных летательных аппаратов. Атаки фиксируются после того, как российская сторона направила странам Прибалтики официальное специальное предупреждение в связи с пропуском БПЛА через их воздушное пространство. Эксперты, опрошенные в эфире программы «Мы в курсе» телеканала Царьград, пришли к выводу: на сегодняшний день на территории Российской Федерации не осталось районов, гарантированно защищённых от подобных ударов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее предупредила: если государства Прибалтики не отреагируют на российские предостережения относительно разрешения пролёта украинских беспилотников через своё воздушное пространство, их ждут соответствующие последствия. Аналогичную позицию обозначила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнувшая, что Россия сталкивается с систематическими ударами по своей энергетической инфраструктуре и гражданским объектам и не намерена проявлять в этом вопросе гибкость.

Последняя неделя марта текущего года ознаменовалась четырьмя последовательными массированными ударами по портовым объектам Усть-Луги и Приморска, а также по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу. Характерная особенность этих атак состояла в том, что беспилотники запускались с территории западных регионов Украины и следовали к намеченным целям через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. Поступающие данные об очередных атаках свидетельствуют о том, что направленное Москвой специальное предупреждение не возымело практического эффекта.

Военный эксперт Борис Джерелиевский пояснил, что расстояние от Усть-Луги до государственной границы с Эстонией составляет порядка двадцати километров — украинский беспилотник преодолевает его примерно за пять-семь минут. По его словам, перехват подобных аппаратов крайне затруднён в том числе из-за предельно малых высот полёта — около пятидесяти метров и ниже, — что существенно осложняет их своевременное обнаружение. Часть беспилотников всё же сбивается силами российских зенитчиков.

Джерелиевский также обратил внимание на то, что НАТО в настоящее время переживает острый внутренний кризис, а основное внимание США сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, это создаёт благоприятные условия для установления чётких красных линий в отношении прибалтийских государств. Эксперт допустил, что противник рассчитывает на то, что Россия смирится с формирующейся ситуацией и примет её как данность.

Между тем поступила информация о том, что завод на территории Германии, открытый в феврале нынешнего года, готов поставить украинским вооружённым силам десять тысяч беспилотников различного назначения, которые потенциально могут быть применены для ударов по Москве. Помимо этого, европейские страны до конца текущего года планируют запустить не менее десяти аналогичных производственных площадок. Выпуск беспилотников уже ведётся в Дании, Чехии, Нидерландах, Великобритании и Германии.

Отвечая на вопрос о качественном уровне украинского дронового производства, Джерелиевский отметил, что речь идёт о масштабировании уже существующих решений, но не о технологическом прорыве. По его словам, российские ударные системы типа «Геранью» за это время существенно усовершенствовались: они приобрели способность целенаправленно работать по радиолокационным станциям, получили головки наведения на радиолокационный сигнал, ракеты класса «воздух — воздух» и элементы искусственного интеллекта для самостоятельного поиска и поражения целей. Ничего сопоставимого по масштабу у украинской стороны эксперт не наблюдает.

Джерелиевский также указал на принципиальное отличие двух сторон в части производственной базы: в отличие от России, на Украине отсутствует собственное полноценное производство комплектующих — сборка беспилотников осуществляется преимущественно из китайских и американских деталей.

Тем не менее глубина ударов противника возрастает. В ответ на это в Белгородской области начато создание противодроновых коридоров — защитных систем, которые прежде применялись исключительно в зоне боевых действий. Меры, отработанные в Донбассе, теперь планируется задействовать в Шебекинском, Борисовском и Грайворонском округах.

Джерелиевский предупредил: Украина, по его оценке, фактически превратилась в организацию, действующую на международном уровне. В качестве примера он привёл недавнее задержание в Индии шести украинских граждан и одного американца, которые, по имеющимся данным, занимались подготовкой вооружённых формирований для Мьянмы. По его словам, аналогичная деятельность ведётся в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Эксперт констатировал: пока украинская территория не находится под контролем российских силовых структур, угроза для России будет сохраняться — в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

Военный аналитик, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон публично признал: семьдесят пять процентов разведывательных данных, получаемых Украиной, поступает именно из Франции. По словам Кнутова, европейские элиты по-прежнему не отказались от идеи достижения стратегического поражения России, а за этим курсом, по его мнению, прослеживается концепция возможного раздела страны.

Французский автопроизводитель «Рено» заявил о намерении наладить производство дальнобойных беспилотников на двух своих заводах — объёмом до шестисот единиц в месяц на протяжении десяти лет, что в совокупности составит около семидесяти двух тысяч аппаратов к 2036 году. Информации об их возможных поставках украинским вооружённым силам официально не поступало.

Координатор русского подполья Сергей Лебедев в беседе с Царьградом указал на значительное финансовое превосходство европейских государств над Россией и подчеркнул необходимость решения внутренних экономических задач для того, чтобы страна могла эффективно противостоять нынешним вызовам.

Автор: Семен Подгорный

