Русские возмущены: "А мы точно побеждаем?". Враг озверел и замахнулся на Москву

Русские возмущены: "А мы точно побеждаем?". Враг озверел и замахнулся на Москву

09:16, 09 апр 2026

В марте ВСУ превзошли российскую армию по числу запущенных дронов, украинская компания Fire Point анонсировала разработку баллистической ракеты с дальностью до 850 км, а военный корреспондент Юрий Котенок зафиксировал расширение зоны поражения беспилотников вглубь российской территории.

В марте 2025 года Вооружённые силы Украины впервые за длительный период превзошли российскую армию по количеству применённых беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил американский телеканал ABC News, сославшись на официальные сводки обоих военных ведомств. Параллельно главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point заявил о планах нанести удары по Москве баллистическими ракетами уже этим летом. Ситуацию на фронте и в приграничных районах России анализирует военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

По данным ABC News, в марте российские войска задействовали 6 462 беспилотника, из которых, по версии украинской стороны, было уничтожено 5 833 аппарата. В свою очередь, российские силы ликвидировали в воздухе 7 437 украинских дронов. На основании этих данных издание констатирует, что в указанный период ВСУ в среднем запускали не менее 239 дальнобойных беспилотников в сутки, что превышало российский показатель.

Военный корреспондент Котенок описывает складывающуюся оперативную обстановку следующим образом: противник вновь установил контроль над так называемым «малым небом» на украинском театре военных действий и последовательно расширяет зону поражения. В настоящее время она охватывает глубину до 40–50 километров от линии боевого соприкосновения и распространяется не только на территорию ЛНР и ДНР, но и на приграничные районы России. По словам журналиста, целями беспилотников становятся живая сила, военный и гражданский транспорт, а также любые объекты, попадающие в зону наблюдения. Охота на одиночный гражданский транспорт в Брянской, Курской и Белгородской областях уже носит регулярный характер. В перспективе, отмечает корреспондент, противник рассчитывает увеличить глубину поражения до 100 километров.

Тем временем главный конструктор и совладелец украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью заявил о планах начать применение баллистической ракеты собственной разработки — FP-9 — уже в текущем году. По его словам, изделие способно поражать цели на дальности до 850 километров и будет обладать скоростью, превышающей 1 200 метров в секунду — для сравнения, скорость российского «Искандера» составляет около 800 метров в секунду. Штилерман также пояснил, что крылатые ракеты и беспилотники на сегодняшний день не позволяют наносить существенный ущерб объектам в Москве в связи с плотным кольцом системы противовоздушной обороны столицы.

Котенок также фиксирует активизацию украинских сил на других направлениях. По его данным, ВСУ продолжают выбивать средства ПВО и ПРО в Крыму, переключаясь на российские ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Активность беспилотников и безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря не снижается: под удары попадают Севастополь и Новороссийск, а также одиночные гражданские суда в Чёрном и Азовском морях. На Запорожском направлении, в частности на его западном участке, противник предпринимает контратаки. Корреспондент сообщает, что российские подразделения, находившиеся в окружении в районе Приморского, понесли потери.

Журналист также обращает внимание на то, что попытки украинских войск вернуть ранее утраченные позиции и населённые пункты остаются практически за пределами освещения в российских средствах массовой информации. По его оценке, публикация подобных сведений в рамках действующей информационной системы может быть расценена как дискредитация Вооружённых сил.

Котенок предупреждает, что противник, по его наблюдениям, активно готовится к летней кампании и уже анонсирует действия, направленные против российских центров принятия решений.

Киев получил подарок: Десять тысяч дронов – на Москву. Готовятся меры как на передовой
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
