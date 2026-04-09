Герой России Поддубный показал знаковое: Так уничтожают убийц русских людей

09:27, 09 апр 2026

Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео, демонстрирующее боевую работу расчётов центра «Рубикон» совместно с экипажами ВКС России. На кадрах зафиксировано уничтожение украинских беспилотных летательных аппаратов, готовых к запуску, а также их операторов, которые намеревались направить дроны в российские регионы.

«Вот так происходит уничтожение и готовых к запуску украинских дронов, и их операторов, которые направили бы свои беспилотники на российские регионы», — написал Поддубный, сопроводив публикацию видеозаписью.

По словам военкора, разведка целей и контроль их поражения осуществлялись операторами разведывательных беспилотников центра «Рубикон». Экипажи ВКС наносили удары по вражеским пунктам управления БПЛА на разных участках СВО.

Публикация появилась на фоне активизации действий украинских операторов дронов, наносящих удары по российским регионам. Аналитики при этом указывают, что собственные орбитальные возможности Украины не позволяют ей вести полноценную оперативную космическую разведку и в режиме реального времени наводить ударные беспилотники на цели. После переориентации США на ближневосточное направление, по оценке военного аналитика и историка войск ПВО Юрия Кнутова, функцию космического сопровождения для украинской стороны взяла на себя Франция — об этом, по словам Кнутова, заявлял лично президент страны Эммануэль Макрон. В разведывательном сопровождении также участвует Великобритания; американское присутствие сохраняется, однако в значительно меньшем объёме.

Кнутов полагает, что европейские государства не отказались от концепции нанесения России стратегического поражения, за которой, по его словам, стоит идея раздела страны в качестве возможных репараций. Именно этим аналитик объясняет курс на затягивание конфликта.

Обозреватель Царьграда Сергей Латышев, в свою очередь, высказал мнение, что Украина становится источником нестабильности для государств Юго-Восточной, Восточной и Центральной Европы. По его словам, вступление Украины в Евросоюз или НАТО не предвидится.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru