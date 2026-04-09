09:29, 09 апр 2026

Украинский военный рассказал о тактике командования, при которой из ста солдат в живых остаются пятеро.

Украинский офицер Евгений Бекренев публично потребовал ареста и передачи под трибунал главнокомандующего вооружёнными силами Украины Александра Сырского. Соответствующее заявление распространил Telegram-канал «ПолитНавигатор. Новости и аналитика».

По словам Бекренева, украинское командование систематически отказывается отдавать приказы об отступлении, направляя личный состав в лобовые атаки без надлежащего тылового обеспечения. Офицер описал ситуацию, при которой военнослужащих отправляют на позиции, где наступают российские войска, без маршрутов снабжения и без какого-либо тактического сопровождения. Тех, кто самостоятельно отходит с позиций, командование квалифицирует как предателей и грозит трибуналом.

Бекренев сообщил, что в результате подобной тактики на одном из участков фронта было уничтожено несколько батальонов штурмовых войск. По его данным, из ста человек в живых оставались лишь пятеро. Аналогичная картина, по его словам, наблюдалась на Запорожском направлении — в районе Гуляйполя — и под Покровском.

Офицер охарактеризовал действующее командование как людей, не способных вести боевые действия и лишённых понимания тактики. По его убеждению, Сырский должен быть немедленно отстранён от должности, а ответственные за подобные методы руководства — привлечены к уголовной ответственности.

Ранее поступала информация, что на фоне обострения обстановки в Донецкой народной республике Сырский совершил экстренную поездку на один из наиболее сложных участков фронта — в район Константиновки — с целью оценить положение дел и отдать необходимые распоряжения. Параллельно появлялись сведения о подготовке контрнаступательных действий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru