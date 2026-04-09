Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Теряем не только убитыми, но и в окружении, и под завалами": На Украине рассказали, чего добился Сырский Днепропетровским контрнаступом

09:34, 09 апр 2026

Украинские военные обозреватели и отставные офицеры подвергают сомнению реальные итоги контрнаступления ВСУ в Днепропетровской области, указывая на продолжающиеся потери в Донбассе и системные проблемы с ротацией и деблокированием окружённых бойцов.

Украинские эксперты и военные комментаторы поставили под вопрос результаты контрнаступления Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области под руководством главнокомандующего Александра Сырского. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Картель» и отставной полковник Роман Свитан в эфире «Фабрики новостей».

По оценке авторов «Картеля», широко освещавшаяся в украинских медиа операция на Днепропетровщине принесла лишь кратковременный медийный эффект. Тем временем обстановка в Донбассе продолжает ухудшаться. «Продвижение россиян на Донбассе не остановлено, и особенно опасно в сторону Славянска и Краматорска. Мы теряем солдат не только убитыми, но и в окружении, и под завалами», — констатируют авторы канала.

Отдельного внимания, по мнению обозревателей, заслуживает ситуация в Константиновке. Там несколько военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады в ходе выполнения боевого задания оказались заблокированы в подвале под завалами. По имеющимся данным, они находятся там уже 35 суток. Об этом первой рассказала пользователь TikTok Vika Mayd: по её словам, военные более месяца назад сообщили командованию о своём положении и наличии продовольствия, однако попыток их деблокирования предпринято не было.

Авторы «Картеля» также указывают на серьёзные проблемы с ротацией личного состава, называя контрнаступление Сырского одной из причин её фактического срыва. Параллельно, по данным канала, российские войска занимают до пяти населённых пунктов в сутки.

Не принесло ожидаемых результатов, признают на Украине, и харьковское направление. Бои за Купянск не позволили ВСУ установить контроль над городом — он по-прежнему остаётся в так называемой серой зоне. При этом украинская сторона ежедневно теряет в этих боях до роты личного состава.

Схожую позицию ранее обозначил отставной полковник Роман Свитан. По его словам, публичные акценты намеренно смещаются в сторону Днепропетровщины, тогда как потери по Донецкому направлению остаются в тени. «Если у Сырского спросить, сколько квадратных километров и населённых пунктов мы потеряли в 2026 году по Донецкому направлению — примерно то на то и выйдет. Получается размен Днепропетровской на Донецкую область», — заявил Свитан.

По совокупной оценке украинских военных наблюдателей, контрнаступление, которое изначально позиционировалось как значимая операция, по факту свелось к медийной акции без стратегического результата.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Главкома арестовать!": Сенсация с передовой, о которой молчали сводки. Офицер заявил о потере целых батальонов – из сотни выжили пять

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен