09:34, 09 апр 2026

Украинские военные обозреватели и отставные офицеры подвергают сомнению реальные итоги контрнаступления ВСУ в Днепропетровской области, указывая на продолжающиеся потери в Донбассе и системные проблемы с ротацией и деблокированием окружённых бойцов.

Украинские эксперты и военные комментаторы поставили под вопрос результаты контрнаступления Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области под руководством главнокомандующего Александра Сырского. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Картель» и отставной полковник Роман Свитан в эфире «Фабрики новостей».

По оценке авторов «Картеля», широко освещавшаяся в украинских медиа операция на Днепропетровщине принесла лишь кратковременный медийный эффект. Тем временем обстановка в Донбассе продолжает ухудшаться. «Продвижение россиян на Донбассе не остановлено, и особенно опасно в сторону Славянска и Краматорска. Мы теряем солдат не только убитыми, но и в окружении, и под завалами», — констатируют авторы канала.

Отдельного внимания, по мнению обозревателей, заслуживает ситуация в Константиновке. Там несколько военнослужащих 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады в ходе выполнения боевого задания оказались заблокированы в подвале под завалами. По имеющимся данным, они находятся там уже 35 суток. Об этом первой рассказала пользователь TikTok Vika Mayd: по её словам, военные более месяца назад сообщили командованию о своём положении и наличии продовольствия, однако попыток их деблокирования предпринято не было.

Авторы «Картеля» также указывают на серьёзные проблемы с ротацией личного состава, называя контрнаступление Сырского одной из причин её фактического срыва. Параллельно, по данным канала, российские войска занимают до пяти населённых пунктов в сутки.

Не принесло ожидаемых результатов, признают на Украине, и харьковское направление. Бои за Купянск не позволили ВСУ установить контроль над городом — он по-прежнему остаётся в так называемой серой зоне. При этом украинская сторона ежедневно теряет в этих боях до роты личного состава.

Схожую позицию ранее обозначил отставной полковник Роман Свитан. По его словам, публичные акценты намеренно смещаются в сторону Днепропетровщины, тогда как потери по Донецкому направлению остаются в тени. «Если у Сырского спросить, сколько квадратных километров и населённых пунктов мы потеряли в 2026 году по Донецкому направлению — примерно то на то и выйдет. Получается размен Днепропетровской на Донецкую область», — заявил Свитан.

По совокупной оценке украинских военных наблюдателей, контрнаступление, которое изначально позиционировалось как значимая операция, по факту свелось к медийной акции без стратегического результата.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru