10 унизительных пунктов для Трампа: "Дональд съел чижика". Война закончилась. Победили все

09:39, 09 апр 2026

Вашингтон и Тегеран согласовали двухнедельное прекращение огня после серии ударов. Трамп принял иранский план из 10 пунктов, Аракчи подтвердил открытие Ормузского пролива. Эксперты расценивают произошедшее как временную передышку, а не полноценное завершение противостояния.

США и Иран договорились о прекращении боевых действий и установлении двухнедельного перемирия — об этом стало известно в среду. Соглашение было достигнуто в ходе дипломатических контактов между двумя странами после нескольких дней нарастающей военной и риторической эскалации. Обе стороны незамедлительно объявили о своей победе. Аналитики и политики в нескольких странах, однако, выразили серьёзные сомнения в том, что речь идёт о подлинном завершении конфликта, а не о временной паузе перед новым витком противостояния.

Ситуация обострилась во вторник, когда президент США Дональд Трамп сделал заявление, в котором допустил гибель «одной древней цивилизации». Многие наблюдатели интерпретировали эти слова как намёк на готовность Вашингтона рассмотреть применение ядерного оружия против Ирана. Однако уже вскоре риторика американского лидера резко изменилась.

Трамп сообщил, что все военные цели кампании достигнуты, и анонсировал подготовку окончательного мирного соглашения. Помимо этого, президент США заявил, что получил от иранской стороны план урегулирования из десяти пунктов и считает его реализуемым. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, подтвердил: Тегеран готов открыть Ормузский пролив для иностранных судов при условии координации с Вооружёнными силами Ирана и с учётом технических ограничений.

Содержание десяти пунктов иранского плана официально не публиковалось. Тем не менее иранские СМИ сообщили, что в документ включены следующие требования: прекращение боевых действий на всех направлениях, в том числе в Ливане; признание иранского контроля над Ормузским проливом; признание права Ирана на обогащение урана; снятие санкций; выплата компенсаций; вывод американских войск из региона. Эксперты обращают внимание на то, что принятие даже части этих условий фактически означало бы признание Соединёнными Штатами своего поражения и сворачивание их влияния в стратегически важном районе мира.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о победе США, тогда как жители иранских городов вышли на улицы, чтобы отпраздновать собственную победу. Иными словами, оба государства интерпретировали перемирие в свою пользу.

Аналитики указывают, что американским вооружённым силам не удалось добиться поставленных целей с помощью авиационных ударов. Параллельно с объявлением перемирия продолжается переброска на Ближний Восток подразделений сил специального назначения, воздушно-десантных войск, Корпуса морской пехоты и пехотных дивизий США — что может свидетельствовать о подготовке к возможной наземной операции. Исторические аналоги подобных развёртываний показывают: полноценная подготовка к операциям такого масштаба занимает около пяти-шести месяцев. Именно столько потребовалось на подготовку «Бури в пустыне» в 1990–1991 годах и операции «Шок и трепет» в 2002–2003 годах.

Иранская сторона, по данным, переданным Пакистану, располагает до 45 тысяч дальнобойных беспилотников и порядка 15 тысяч баллистических ракет. Даже если эти цифры существенно завышены, оставшегося арсенала, по оценкам аналитиков, достаточно для нанесения значительного ущерба нефтяной инфраструктуре и системам водоснабжения стран Аравийского полуострова. Вместе с тем Иран столкнулся с проблемой: значительная часть вооружений заблокирована в подземных хранилищах из-за разрушения входных порталов в результате ударов. Израильская разведка ранее сообщала, что в таких объектах находится около трети довоенного арсенала страны.

По мнению политолога-востоковеда Дмитрия Бридже, высказанному в беседе с изданием «Царьград», Иран целенаправленно добивался принуждения США к переговорам через перекрытие Ормузского пролива и связанный с этим рост мировых цен на нефть, который негативно сказывается в том числе на избирателях Трампа. Эксперт также отметил, что Тегеран сохраняет возможности для ведения затяжного противостояния: Соединённые Штаты способны причинить Ирану масштабный экономический и инфраструктурный урон, однако не в состоянии гарантированно вывести страну из строя без продолжительной, дорогостоящей и крайне рискованной наземной кампании.

Отдельного внимания заслуживает позиция Израиля. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху в среду утром уточнила, что двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан, — вопреки тому, как это понимает иранская сторона, рассчитывавшая на прекращение огня по всему региону. Таким образом, разногласия относительно параметров соглашения возникли буквально в первые часы после его объявления. Ряд израильских оппозиционных политиков уже назвал итоги совместной операции против Ирана стратегическим провалом. Глава партии «Демократы» Яир Голан заявил, что правительство Нетаньяху не сумело конвертировать военные результаты в политическую победу, несмотря на действия армии. Другой оппозиционный деятель воспользовался образной формулировкой, намекающей на ничтожность реального результата американской кампании.

Между тем уже с конца марта Иран де-факто взимает плату за пропуск танкеров через Ормузский пролив — из расчёта один доллар за баррель перевозимого груза. Расчёты производятся в юанях или криптовалюте; суда, выполнившие платёж, получают кодовое слово для безопасного прохода. По расчётам иранских официальных лиц, при нынешнем тарифе и нормализации судоходного трафика страна способна получать до 64 миллиардов долларов в год. Эти средства позволят Тегерану в течение нескольких лет компенсировать понесённые потери и восстановить разрушенную инфраструктуру. Фактически финансовое бремя последствий военных действий ляжет на страны — импортёры нефти и сжиженного природного газа.

Аналитики также обращают внимание на асимметрию в возможностях сторон по восстановлению потенциала. Иран сохранил значительную часть своего ракетно-дронового арсенала и сможет приступить к его пополнению сразу после завершения боевых действий. Американская же промышленность, по имеющимся оценкам, не в состоянии в короткие сроки восполнить израсходованные запасы зенитных ракет и восстановить уничтоженные радарные системы. Это, по мнению ряда экспертов, означает, что именно Иран может быстрее вернуться к довоенным оборонным возможностям — вопреки распространённым прежде представлениям.

Что касается возможного возобновления боевых действий, его нельзя исключать: Трамп может заявить о нежелании Ирана идти на уступки, либо инициативу способен перехватить Израиль. Иранская сторона, по всей видимости, не готова принимать условия, продиктованные в ультимативном порядке, и продолжает добиваться договорённостей на собственных условиях. Наиболее вероятным сценарием ближайших недель, по мнению наблюдателей, остаётся продолжение американского военного сосредоточения в регионе, параллельные усилия Ирана по восстановлению доступа к заблокированным арсеналам и продолжение дипломатических переговоров — при одновременном фактическом взимании платы за проход через Ормузский пролив.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru